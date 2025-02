Clara racconta un aneddoto su Matteo Salvini a Sanremo 2025: “Mi lascia i like di notte”

Clara, tra i protagonisti di Sanremo 2025, racconta emozioni, progetti futuri e un curioso aneddoto su Matteo Salvini che ha fatto sorridere i fan.

Clara, una delle 29 artiste in gara a Sanremo 2025, continua a sorprendere il pubblico con il suo talento e la sua personalità. Con il brano “Febbre”, si è già esibita due volte sul prestigioso palco dell’Ariston, conquistando l’attenzione di critica e spettatori. Ma l’attesa è tutta per la serata di oggi, durante la quale si esibirà con Il Volo, interpretando la celebre “The Sound of Silence” di Simon & Garfunkel.





In una recente intervista al Corriere della Sera, Clara ha condiviso le sue emozioni legate al Festival, parlando della sua carriera, delle sue aspirazioni future e svelando anche un curioso retroscena su Matteo Salvini, che ha fatto sorridere i lettori.

Clara e il sogno di collaborare con artisti internazionali

Intervistata da Nino Luca per il Corriere della Sera, Clara ha raccontato quanto il Festival di Sanremo rappresenti per lei un’esperienza unica e indimenticabile. Nonostante la giovane età, l’ex attrice di Mare Fuori ha già le idee ben chiare sui suoi obiettivi futuri. Tra i suoi sogni, c’è quello di collaborare con artisti internazionali come Tyla.

Non solo musica, però. Clara ha rivelato anche il desiderio di tornare sul set, magari diretta dal grande Paolo Sorrentino: “Lo dico ufficialmente: Paolo, chiamami!”, ha dichiarato con entusiasmo. E quando si parla di ispirazioni musicali, non poteva mancare la menzione a Mina, un’icona che Clara ammira profondamente: “L’anno scorso le ho scritto una lettera, ma non ho ricevuto risposta… Mina, per favore, rispondimi!”.

Il retroscena su Matteo Salvini: “Mi mette i like di notte”

L’aneddoto più divertente dell’intervista riguarda però il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Durante la conversazione, il giornalista scherza dicendo: “Cerchiamo di non beccare qualche multa perché magari c’è Salvini che è nascosto e ci riprende”. A quel punto, Clara coglie l’occasione per lanciare una battuta che ha sorpreso tutti: “Mi mette i like di notte…”.

Quando il giornalista le chiede spiegazioni, Clara scoppia a ridere e aggiunge: “Questo non lo mettiamo, però”. La sua risposta ironica e spontanea ha fatto il giro del web, suscitando curiosità e divertimento tra i suoi fan.