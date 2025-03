Coccodrillo con un cadavere in bocca: il gesto disperato per salvare il corpo

Un episodio drammatico si è verificato giovedì mattina nelle acque al largo della spiaggia di Talise, nella città di Palu, situata nella provincia del Sulawesi Centrale, in Indonesia. Un uomo di 51 anni, identificato come Sadarwinata, è stato attaccato e ucciso da un coccodrillo mentre nuotava. La vittima, ignara della presenza dell’animale nei paraggi, non ha avuto alcuna possibilità di salvarsi.





Secondo quanto riportato dalla polizia locale, il coccodrillo era già visibile nella zona, ma l’uomo non si sarebbe accorto della sua presenza. Alcuni testimoni oculari avrebbero cercato di avvertirlo, notando l’animale che si avvicinava pericolosamente. “Secondo testimoni oculari, la vittima stava nuotando troppo vicino al coccodrillo che era già visibile nei dintorni”, ha dichiarato il portavoce della polizia locale. Nonostante i tentativi di richiamare la sua attenzione, Sadarwinata non ha sentito gli avvertimenti. “Alcuni testimoni oculari hanno gridato per lanciare un avvertimento, ma la vittima era in acqua e non ha sentito“, ha spiegato il portavoce.

L’attacco è stato rapido e violento. I presenti hanno assistito impotenti alla scena e hanno subito lanciato l’allarme. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, il coccodrillo era già sparito, portando con sé la vittima. L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale, già abituata alla presenza di coccodrilli nelle acque della zona, ma mai a un evento di tale gravità.

Le operazioni di soccorso sono state immediatamente avviate. Grazie all’utilizzo di un drone, il coccodrillo è stato individuato circa venti minuti dopo l’attacco. L’animale, ancora con la vittima tra le fauci, è stato intercettato dai soccorritori. Per recuperare il corpo, uno dei membri della Brigata mobile della polizia regionale del Sulawesi Centrale è stato costretto a sparare al coccodrillo. “L’intervento di soccorso è stato rapido, uno dei membri della Brigata mobile della polizia regionale di Central Sulawesi è stato addirittura costretto a sparare al coccodrillo per convincerlo a liberare la vittima“, ha spiegato il portavoce della polizia.

Una volta recuperato il corpo, Sadarwinata è stato trasportato all’ospedale di Palu per un esame autoptico. Purtroppo, le ferite causate dai morsi del coccodrillo si sono rivelate fatali. “Purtroppo la vittima è stata trovata morta a causa delle ferite da morso ed è stata immediatamente trasportata all’ospedale di Palu per un esame autoptico“, ha aggiunto il portavoce.

L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle acque intorno alla spiaggia di Talise, un’area frequentata sia dai residenti locali che dai turisti. Non è la prima volta che si verificano attacchi di coccodrilli in Indonesia, ma episodi di questa gravità sono rari. Le autorità locali stanno ora valutando misure per prevenire ulteriori tragedie, tra cui una maggiore sorveglianza della zona e l’installazione di segnali di avvertimento per informare i nuotatori del rischio rappresentato dai coccodrilli.

La comunità di Palu è sotto shock per quanto accaduto e si stringe attorno alla famiglia della vittima. Il drammatico incidente è un doloroso promemoria della pericolosità della fauna locale e della necessità di prestare attenzione quando si frequentano aree naturali in cui vivono animali selvatici.