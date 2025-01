Condivide video su TikTok e scompare a Capodanno: ritrovata la giovane di 23 anni ad Arenzano

Una giovane donna di 23 anni scomparsa la scorsa notte ad Arenzano è stata in definitiva ricondotta a casa da un’amica dopo ore di preoccupazione. Non è stata pubblicata negli video né disponibili ieri mattina, ora la nostra redazione ha quindi solo una presentazione generale. Quando la notizia di questo clip è stata diffusa per prima volta, c’erano già molte voci su che cosa avremmo potuto aspettarci domani, inoltrata l’anno 2000.





I familiari della ragazza avevano provato a mettersi in contatto con lei anche ma niente, non c’era verso e al 112 hanno chiesto aiuto all’allarme alle 3: 30 di mercoledì 1 gennaio. Nel giro di pochi minuti, la macchina dei soccorsi era entrata in azione con l’intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, che si erano attivati per andare a cercare la giovane.

L’analisi successiva delle registrazioni ha portato ad un risultato inaspettato: il cellulare si è agganciato ad una cella vicino al Santuario del Bambino di Praga. Nel frattempo, tuttavia, nessun altro segnale era visibile alle forze dell’ordine.

Nel frattempo, le ricerche sono continuare mentre si è intensificato l’impegno di squadre specializzate già dalla mattina successiva, tra cui droni e cani addestrati tutta la mattinata per tentare di trovare la giovane. L’appello delle autorità a quanti avessero notizie utili per mettersi in contatto con loro ha avuto un riscontro positivo.

Infine, dopo lunghe ore di angoscia, la giovane è stata riportata sana e salva. Mentre il 23enne ha start presa in carico da uno psicologo per cercare meglio di capire ciò che era successo e perché avesse lasciato volontariamente, l'intera vicenda -che aveva tenuto tutta la comunità in ansia- finì quindi in modo felicemente.