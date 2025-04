Contadino trova il pascolo vuoto e scopre le sue 32 mucche morte, ammucchiate in un’unica pila

In Missouri, in questo periodo dell’anno, non è insolito assistere a improvvisi tuoni e lampi di fulmine. Tuttavia, le recenti condizioni meteorologiche avverse e le inondazioni hanno avuto un impatto devastante sull’intera regione.





Sabato mattina, dopo aver nutrito le sue mucche da latte, il contadino Jared Blackwelder, residente a Springfield, e sua moglie Misty avevano udito forti boati, ma inizialmente non vi avevano dato troppo peso.

Più tardi, quando Jared è tornato al pascolo per radunare le mucche in vista della mungitura serale, si è trovato davanti a una scena straziante: tutte e 32 le sue mucche giacevano morte, ammucchiate l’una sull’altra, distese sulla pacciamatura.

Stan Coday, presidente del Wright County Missouri Farm Bureau, ha raccontato a CBS News: “È andato a prendere le mucche, ed è lì che le ha trovate. È qualcosa che può accadere. Quello che rende questa situazione particolarmente drammatica è il numero elevato di animali coinvolti.”

Un veterinario locale, intervenuto per effettuare i dovuti accertamenti, ha confermato che la causa del decesso è stata un fulmine.

È possibile che, durante il temporale, le mucche si siano rifugiate tutte insieme vicino agli alberi, diventando bersaglio di una scarica elettrica.

“Siamo alla mercé di Madre Natura”, ha aggiunto Coday, spiegando di aver perso anch’egli una mucca colpita da un fulmine alcuni anni fa. Per quanto gli agricoltori siano consapevoli dei rischi legati al loro lavoro, simili perdite restano profondamente dolorose.

Blackwelder ha dichiarato al Springfield News-Leader: “Non è come perdere un animale domestico. Ma quelle che mungevo, le avevo allevate tutte io. Le vacche da latte sono diverse, le gestisci due volte al giorno. È un colpo duro.”

Si tratta, inoltre, di una perdita economica ingente.

Secondo quanto riportato dal News-Leader, Blackwelder possiede un’assicurazione, ma non è certo che coprirà l’intero danno subito. Ogni mucca biologica certificata aveva un valore compreso tra i 2.000 e i 2.500 dollari, per una perdita complessiva che si aggira intorno ai 60.000 dollari.

“La maggior parte degli allevatori non ha un’assicurazione specifica”, ha spiegato Coday. “Se perdi una mucca, hai perso tutto.”

Coday, che si occupa principalmente di allevamento di bovini da carne, ha voluto chiarire un aspetto importante sollevato da alcuni residenti locali: la carne degli animali di Blackwelder non poteva essere recuperata. “Quegli animali erano ormai danneggiati e, al momento del ritrovamento, erano già lì da alcune ore”, ha spiegato. “Per poter macellare un animale ci sono delle procedure ben precise da seguire. Non sarebbero stati idonei al consumo umano.”

Infine, Coday ha sottolineato come la maggior parte degli allevatori del Missouri non disponga di stalle chiuse per i bovini, data la mitezza del clima dello Stato.