Continua a far discutere il presunto bacio tra Fedez e Clara: il fotografo che ha immortalato la scena racconta i dettagli, mentre emergono due possibili interpretazioni

Il presunto bacio tra Fedez e Clara continua a essere al centro dell’attenzione mediatica. Dopo che la cantante ha smentito l’accaduto definendolo una “questione di prospettiva”, a tornare sull’episodio è il fotografo che ha scattato l’immagine, il quale sostiene con fermezza la sua versione dei fatti. Secondo lui, non ci sarebbero dubbi su quanto accaduto.





Il settimanale “Chi”, che ha pubblicato lo scatto, ha intervistato il fotografo protagonista della vicenda. Quest’ultimo ha dichiarato: “Quello che ho fotografato è un bacio. Era la prospettiva migliore, perché prima ero coperto da Fedez, che era messo di nuca. Ma erano appiccicati.” Le sue parole sembrano smentire le dichiarazioni di Clara, che aveva minimizzato l’accaduto.

La vicenda risale a una serata in cui i due artisti si trovavano insieme in un ristorante. Secondo quanto riportato dal fotografo, nonostante la presenza di numerosi paparazzi fuori dal locale, Fedez avrebbe continuato ad avvicinarsi a Clara. “Quando Fedez ha visto i fotografi fuori dal ristorante, ha continuato lo stesso ad avvicinarsi a Clara. Sono arrivate alcune persone a dirci di andare via – il ristoratore, l’assistente di Fedez – ma loro due hanno continuato, soprattutto lui, a cercarsi.”

Il racconto del fotografo si sofferma anche su altri momenti della serata: “Mentre erano al bancone con altre persone e si stavano salutando, ho visto che erano molto vicini. Così ho preso la macchina fotografica e ho ricominciato a scattare. Dovrebbero ringraziarmi, sembrava che volessero solo quello.” Queste affermazioni alimentano ulteriormente i dubbi e le speculazioni sul rapporto tra i due.

Parallelamente, c’è chi difende la versione di Clara. Un amico del rapper, noto come “Il Rosso”, durante una live su Twitch ha commentato: “Non c’è stato un momento in cui non si sono avvicinati se non per salutarsi.” Inoltre, ha sottolineato che quella sera erano presenti ben 16 paparazzi fuori dal locale e che Clara avrebbe cercato di evitarli.

Il settimanale “Chi” ha avanzato due ipotesi sul legame tra Fedez e Clara. La prima è che i due siano semplicemente amici e collaboratori artistici, senza alcun tipo di coinvolgimento sentimentale. La seconda ipotesi, invece, suggerisce che i due stiano volutamente attirando l’attenzione su di loro per creare hype intorno a una possibile relazione. A supporto di questa teoria vi sarebbe il comportamento tenuto quella sera, descritto come scherzoso e poco preoccupato della presenza dei fotografi.

Un altro dettaglio che ha alimentato il gossip è una domanda posta a Clara durante una live su Twitch: “Sei fidanzata?” La cantante ha evitato di rispondere, lasciando spazio al rapper, che ha replicato ironicamente: “Fatti i ca**i tuoi.” Nonostante ciò, è noto che Clara sia attualmente fidanzata con Jacopo Neri, il quale non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione sulla vicenda.