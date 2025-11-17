Continuavo a Tornare a Casa e Trovare uno Stuzzicadenti nella Serratura





Qualche tempo fa, sono rientrato a casa dopo un turno di lavoro pesante e non riuscivo ad aprire la porta: qualcuno aveva infilato uno stuzzicadenti nella serratura! Non avevo idea di come toglierlo. Per fortuna, mio fratello abitava lì vicino. È venuto con gli attrezzi, ha aperto la porta e ha rimosso lo stuzzicadenti. Pensavo fosse tutto finito… ma la sera successiva è successo di nuovo.





Fu allora che mio fratello mi suggerì di installare una telecamera nascosta. Prese quella di casa sua e la montò discretamente su un albero nel mio giardino, puntata verso la porta ma perfettamente nascosta. Il giorno dopo, quando accadde ancora, guardai le riprese e rimasi sbalordito: era stata una bambina.

Tornai indietro nel video e lo riguardai. Eccola lì: una bambina di forse sette o otto anni, con un impermeabile giallo acceso nonostante non piovesse. Si avvicinava alla porta in punta di piedi, come se non volesse farsi vedere, guardava intorno nervosamente e poi infilava qualcosa nella serratura prima di scappare.

La mia prima reazione fu la confusione. Perché una bambina avrebbe fatto una cosa del genere? Era solo una marachella? O c’era dell’altro?

Il giorno dopo decisi di aspettarla. Non volevo spaventarla, quindi mi sedetti in veranda con un libro e una tazza di caffè. All’incirca alla stessa ora degli episodi precedenti, la vidi di nuovo—stesso impermeabile giallo, stessi sguardi nervosi. Appena si avvicinò, le parlai con tono gentile:

«Ehi, tesoro. Ti sei persa?»

Lei si bloccò a metà passo, con gli occhi spalancati. Poi si voltò per fuggire, ma parlai di nuovo, stavolta più lentamente:

«Non sono arrabbiato. Vorrei solo capire perché stai infilando cose nella mia porta.»

Esitò, poi si avvicinò lentamente, trascinando i piedi. «Io… non volevo rompere niente,» disse sottovoce.

«Lo so,» risposi. «Ma puoi dirmi perché l’hai fatto?»

Abbassò lo sguardo e mormorò: «Pensavo che, se si rompeva la serratura, qualcuno sarebbe venuto ad aggiustarla. Qualcuno come il mio papà faceva.»

Quelle parole mi colpirono come un pugno allo stomaco.

«Cosa intendi?» chiesi piano.

«Papà era un tuttofare,» spiegò. «Aggiustava serrature, luci e cose così. Ma si è ammalato l’anno scorso ed è andato via. La mamma dice che sta migliorando, ma io non credo che tornerà.» La voce le tremò. «A volte fingo che stia ancora lavorando, e provo a inventarmi dei lavoretti per lui. Tipo rompere una serratura, così qualcuno la deve sistemare.»

Mi vennero le lacrime agli occhi. Quella bambina non voleva creare problemi—stava solo cercando di tenere vivo il ricordo di suo padre. E lo faceva come poteva.

Mi accovacciai per guardarla negli occhi. «Sai una cosa? Tuo papà doveva essere davvero una bella persona.»

Lei annuì timidamente.

«E se ti dicessi che potresti aiutare me con qualche lavoretto? Potremmo farlo diventare il nostro piccolo progetto segreto. Niente più nascondigli o fughe.»

I suoi occhi si illuminarono. «Davvero?»

«Davvero. Anzi, potremmo iniziare oggi. In garage ho un cassetto pieno di attrezzi. Magari mi aiuti a sistemare le cerniere della cassetta della posta.»

Sorrise e annuì entusiasta.

Da quel giorno, gli “scherzi” con lo stuzzicadenti finirono. Invece, ogni due o tre giorni, si presentava con il suo impermeabile giallo, pronta a “lavorare.” All’inizio erano cose semplici—sistemare il cancelletto, aiutarmi a cambiare una lampadina, stringere viti allentate della veranda. Ma piano piano iniziò ad aprirsi. Parlava di suo padre, di come le aveva insegnato a usare il cacciavite, di come aggiustavano i giocattoli insieme, di quanto le mancava.

Un giorno mi portò una macchinina rotta. «Papà doveva aggiustarla prima di andare via,» disse. «La possiamo sistemare insieme?»

Passammo il pomeriggio a smontarla, sostituire un ingranaggio, rimontarla. Quando funzionò di nuovo, mi abbracciò forte e sussurrò: «Grazie. È come se papà mi avesse aiutata ancora una volta.»

Con il tempo conobbi sua madre. Le raccontai tutto—not per rimproverare la bambina, ma per mostrarle quanto fosse creativa e affettuosa sua figlia. All’inizio fu imbarazzata e dispiaciuta, ma quando le mostrai i video e condivisi le storie, si commosse.

«Non parla mai di lui,» ammise. «Nasconde tanto il suo dolore. Non avevo capito che stesse cercando di ritrovarlo così.»

Così facemmo un patto: ogni sabato, la bambina sarebbe venuta per il “tempo dei lavoretti” e poi ci saremmo presi una pausa con una cioccolata calda per parlare di suo padre. Sua madre iniziò a portare foto e piccoli oggetti di lui—cose che non riusciva nemmeno a guardare da quando era mancato. Lentamente, cominciò la guarigione.

Poi arrivò la svolta.

Qualche mese dopo, mentre riordinavo il garage, trovai una cassetta degli attrezzi dietro una pila di scatoloni. Era impolverata e arrugginita, ma all’interno c’erano etichette scritte a mano su ogni attrezzo: Martello – Per costruire sogni, Cacciavite – Per tenere insieme la vita, Chiave inglese – Per stringere ciò che conta. Riconobbi subito la grafia: era identica ai biglietti che la bambina mi aveva mostrato una volta, scritti da suo padre.

Controllai il numero di serie della cassetta online e scoprii che faceva parte di un’edizione limitata venduta da un ferramenta locale. Contattai il proprietario, che ricordava di averla venduta a un certo Tomas, un tuttofare della zona.

Era proprio il nome di suo padre.

Scoprii che Tomas aveva lavorato in quella casa per il precedente proprietario. In qualche modo, durante il trasloco, la cassetta era stata dimenticata. La pulii con cura e la restituii alla bambina.

Quando la aprì, scoppiò in lacrime. «È la sua,» sussurrò. «Sono le sue mani.»

Da quel momento, iniziò a chiamarsi “Piccola Tomas,” e realizzò anche un cartello per la mia veranda con scritto:

Piccola Tomas – Servizi di Riparazione

In onore di Grande Tomas.

La voce si sparse nel quartiere, e la gente iniziò a chiederle aiuto per piccole riparazioni. All’inizio l’affiancavo, ma presto fu lei a guidare i progetti: sistemava cancelli, aggiustava mensole, rattoppava buchi. Cresceva la sua sicurezza, e con essa la sua gioia.

La vera svolta non fu un colpevole da smascherare o un tradimento inaspettato. Fu la scoperta che anche il dolore più profondo può trasformarsi in qualcosa di bello. Una serratura rotta diede inizio a un nuovo percorso. Il tentativo ingenuo di una bambina di far “tornare” il padre si trasformò in un’eredità che lo onorava.

E io? Ho guadagnato molto più di una porta riparata: ho trovato un’amica, una piccola compagna di gentilezza, e una lezione potente—che a volte i gesti più piccoli portano ai cambiamenti più grandi.

Quindi, se mai troverai uno stuzzicadenti nella serratura—o qualunque altro piccolo segno che qualcuno sta cercando un contatto—non ignorarlo. Guardaci dentro. Fai domande. Sii gentile.

Perché, a volte, l’universo ci manda messaggeri sotto forma di bambini con un impermeabile giallo.

