Cosa significa quando una persona defunta appare nei tuoi sogni

Tutti, prima o poi, sperimentano il dolore della perdita di una persona cara.





Tuttavia, la scomparsa di una persona in particolare può avere un impatto molto più profondo di quanto ci si aspetti.

Ti è mai capitato, ad esempio, di sognare qualcuno che non è più in vita? Forse non hai mai riflettuto sul significato della sua presenza nei tuoi sogni.

Ognuno elabora il lutto in modo diverso. C’è chi piange disperatamente, chi si chiude nel silenzio, e chi finge che nulla sia accaduto, evitando di affrontare il dolore. Eppure, un’esperienza condivisa da molte persone è proprio quella di rivedere i propri cari defunti nei sogni.

È il nostro subconscio a determinare ciò che sogniamo durante la notte. Se ti è mai capitato di sognare una persona scomparsa, potrebbe esserci un significato profondo dietro a quell’esperienza.

Ma è possibile che i defunti comunichino con noi nei sogni?

Secondo Patrick McNamara, professore associato di neurologia e psichiatria alla Boston University, questi sogni vengono chiamati “sogni di visita”.

McNamara li descrive come “sogni delle persone in lutto in cui i defunti appaiono e sembrano vivi”. Il neuroscienziato, oggi 67enne, scrive frequentemente sul blog Dream Catcher del sito Psychology Today.

Ha scritto ampiamente sull’interpretazione dei sogni e sostiene che spesso esiste una spiegazione razionale dietro i sogni di visita: aiutano a elaborare il trauma emotivo della perdita.

McNamara racconta di aver fatto un sogno simile dopo la morte dei suoi genitori. Ritiene che proprio questo tipo di sogno rappresenti una prova della sopravvivenza alla morte fisica.

Scrive: «Se io, che ho studiato i sogni con un approccio scientifico e scettico, non sono riuscito a liberarmi della convinzione di aver comunicato davvero con i miei genitori defunti, quanto più forte dev’essere questa convinzione in una persona che ha un approccio meno critico dei sogni?»

Non è il solo a interessarsi a questi fenomeni: diversi studi sono stati condotti per approfondire i sogni che coinvolgono persone scomparse.

Uno studio pubblicato nel 2014 sull’American Journal of Hospice and Palliative Care ha evidenziato che:

“I sogni dei defunti si verificano frequentemente, possono avere un significato profondo e favorire il processo di guarigione dal lutto.”

I temi ricorrenti in questi sogni includevano: ricordi passati, immagini del defunto in salute, memorie del periodo della malattia o della morte, rappresentazioni del defunto nell’aldilà sereno e in pace, e persino messaggi comunicati da chi non c’è più.

Nel 2016, un gruppo di ricercatori canadesi ha analizzato i sogni di 76 persone di mezza età che avevano vissuto una perdita significativa.

Tra coloro che avevano perso una persona cara:

Il 67,1% ha affermato che sognare il defunto ha rafforzato la propria fede in un possibile aldilà;

Il 70% ha avuto la sensazione di ricevere una visita da parte del defunto;

Il 71% ha dichiarato di aver sentito una rinnovata connessione con chi non c’è più.

Anche Jennifer E. Shorter, psicologa dell’Institute of Transpersonal Psychology di Palo Alto, California, ha studiato il legame tra i sogni e la nostra vita quotidiana.

Nel suo saggio “Sogni di visita nei soggetti in lutto: un’indagine fenomenologica sul legame tra sogni e lutto”, afferma che non esiste un modo certo per stabilire quanto siano frequenti i sogni di visita.

Tuttavia, secondo i suoi studi, possono verificarsi sia subito dopo la morte, sia molti anni più tardi.

Shorter identifica quattro caratteristiche comuni dei sogni di visita:

Il defunto appare così com’era in vita, ma spesso in versione più giovane o in salute. Comunica qualcosa sul proprio stato attuale, ad esempio dicendo di stare bene. Il messaggio del sogno si percepisce più a livello telepatico che verbale. L’atmosfera del sogno è serena, armoniosa e molto chiara nei dettagli.