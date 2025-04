“Così ci fate soffrire”. Grande Fratello, Helena e Javier: arriva la notizia più bella

La finale del Grande Fratello, trasmessa ieri sera, ha riservato momenti inaspettati e carichi di emozione. Non solo il pubblico ha assistito alla proclamazione del vincitore, ma si è anche trovato coinvolto in due storie d’amore diametralmente opposte. Da un lato, la tumultuosa conclusione della relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato; dall’altro, la dolce favola tra Helena Prestes e Javier Martinez, che sembra avviarsi verso un possibile matrimonio.





Il momento più intenso della serata è avvenuto quando Shaila Gatta è entrata nella Casa non per un saluto affettuoso, ma per chiudere definitivamente la sua storia con Lorenzo Spolverato. Con voce ferma e carica di emozione, l’ex velina ha dichiarato: “Mi hai allontanata da tutti, mi sono sentita usata e poco amata. Non è questo l’amore che voglio. È stato un amore tossico e non voglio più farmi del male”. La sua decisione di dire addio in diretta ha colto di sorpresa Lorenzo, che ha mostrato incredulità e confusione: “Credevo fosse uno scherzo. In una settimana ha capito tutto questo? Mi sembra impossibile”.

Con la rottura ufficiale della coppia, soprannominata “Shailenzo” dai fan, si chiude un capitolo che, anche al di fuori delle telecamere, sembrava già compromesso. Si vocifera di pressioni esterne e della necessità per Shaila di tutelare la propria reputazione professionale. Alcune indiscrezioni indicano che prima della finale ci sia stato un acceso litigio tra i due, culminato in uno schiaffo.

Se per alcuni l’amore si è frantumato, per altri sta per decollare. Helena Prestes e Javier Martinez, noti sul web come “Helevier”, stanno vivendo una storia d’amore che ricorda una favola moderna. Dopo una settimana di separazione, durante la finale del Grande Fratello, Javier, pallavolista argentino, ha fatto una sorpresa romantica a Helena che ha toccato il cuore di tutti. Tra abbracci e parole affettuose, Javier ha rassicurato la sua compagna con una promessa forte: “Non permetterò mai più a nessuno di alzare la voce contro di te. Ti amo tantissimo”. Ha anche rivelato di seguirla ogni giorno in TV e che, indipendentemente dall’esito del reality, per loro “abbiamo già vinto il nostro amore”.

Secondo quanto riportato dagli esperti di gossip Deianira Marzano e Amadeo Venza, questa storia d’amore potrebbe presto evolversi in una convivenza e, addirittura, in una proposta di matrimonio. Sembra infatti che Javier stia cercando una casa per vivere insieme a Helena e, secondo fonti attendibili, abbia già acquistato un anello per lei. Le voci suggeriscono che un matrimonio potrebbe essere il prossimo passo, e i fan attendono con ansia una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. “Presto lo annunceranno. Hanno aspettato di essere insieme per dirlo”, affermano i sostenitori della coppia.