Criminale ride dopo aver picchiato un’anziana e averla lasciata “per morta”, coperta di sangue





Jason Dyer, 54 anni, ha brutalmente aggredito una donna di 71 anni nella sua abitazione nel Nottinghamshire, ridendole in faccia dopo averle provocato fratture al volto e alle costole. È quanto emerso durante il processo presso la Corte della Corona di Nottingham.





La vittima, che considerava Dyer come un figliastro, è stata picchiata con estrema violenza: “Mi ha lasciata nera e blu”, ha raccontato la donna, convinta che sarebbe stata lasciata morire. L’uomo, un recidivo con numerose condanne alle spalle, è stato trovato dalla polizia seduto tranquillamente sul divano della casa, dichiarando senza esitazione: “Sì, sono stato io.”

Il giudice Michael Auty KC, nel pronunciare una rara condanna all’ergastolo, ha affermato:

“Lei non aveva alcuna possibilità di difendersi. Ti sei alzato, l’hai colpita, ti sei risieduto e l’hai fatto di nuovo, più volte. Era la madre della tua ex compagna, ti considerava come un figliastro e ha creduto che l’avresti uccisa. Dopo l’aggressione, non riusciva più a guardarsi allo specchio. È un miracolo che sia sopravvissuta, ma ora vive nel terrore costante.”

In una dichiarazione d’impatto, la donna ha raccontato di sentirsi “un relitto nervoso”, ma ha aggiunto con determinazione:

“Non permetterò che quest’attacco mi distrugga.”

Secondo quanto riferito dal pubblico ministero, Dawn Pritchard, l’aggressione è avvenuta lo scorso 18 ottobre, a ora di pranzo, presso l’abitazione della vittima. Dyer, che viveva da solo, era stato fatto entrare e si era subito servito da bere, versando un bicchiere di vodka per sé e uno per la donna, intimandole di berlo.

La Pritchard ha spiegato:

“Ha detto di sentire una voce nella testa che gli ordinava di ucciderla, poi si è alzato e ha iniziato a colpirla con i pugni, ripetutamente. C’era sangue ovunque. La vittima si è tolta la camicia da notte e ha indossato il pigiama, perché era completamente sporca di sangue. Lui non smetteva di ridere mentre la picchiava, cinque o sei volte in testa, poi si sedeva e ricominciava.”

La figlia della vittima, preoccupata per la mancanza di risposte al telefono, ha infine sentito la madre sussurrare: “Mi ha colpita.” Immediatamente ha avvertito l’assistente domiciliare e i soccorsi.

Quando la badante è arrivata, ha trovato la scena del terrore: sangue ovunque, la donna ferita e gonfia in volto, Dyer con le mani insanguinate seduto accanto a lei. Alla domanda se fosse stato lui, ha risposto semplicemente: “Sì, l’ho fatto io.”

La pensionata ha riportato fratture al volto, all’orbita oculare e al naso, tre costole rotte e gravi contusioni. È rimasta ricoverata in ospedale per tre settimane.

Dyer, senza fissa dimora e con 39 condanne per 106 reati, ha ammesso le proprie responsabilità per lesioni gravi volontarie.

Il giudice Auty ha concluso:

“Il rapporto pre-sentenza è tra i più agghiaccianti che io abbia mai letto. Riporta che ‘il signor Dyer presenta un rischio molto elevato di comportamenti vendicativi e di violenza verso gli altri’. La sua eventuale scarcerazione sarà decisa solo dal Consiglio per la Libertà Vigilata, e avverrà unicamente se sarà ritenuto sicuro farlo.”



