Da Formigli, Schlein si supera: “Si va in montagna come i partigiani” – domanda servile, risposta surreale





Elly Schlein, Segretaria del Partito Democratico, è stata ospite d’onore dell’ultima puntata di “Piazzapulita”, programma d’approfondimento di La7 condotto da Corrado Formigli.





Formigli ha interrogato la Schlein in merito al rischio di autoritarismo in Italia, formulando la domanda in questi termini: “Di fronte al rischio di autoritarismo, ora lo dico metaforicamente, ma si va in montagna, capito? Non è che si sta poi tutti tranquilli, come se niente fosse. Lei pensa che l’Italia stia scivolando verso un regime illiberale, per intendersi come quello dell’amico Orbán?”.

La Schlein ha risposto: “Orbán è stato qui pochi giorni fa. Mi pare evidente il fascino che questo governo esprime verso quel modello di democrazia illiberale. Ricordo che, in questi giorni, in Ungheria — nell’Ungheria di Orbán — è stato posto sotto stato d’accusa un attivista per aver organizzato un pride, così come anche Orbán era intervenuto per limitare l’indipendenza dei giudici in Ungheria.

E l’Unione Europea non ha potuto che esprimere preoccupazione, sottolineando che tali azioni minano i principi fondamentali dello Stato di diritto”. Le reazioni sui social network sono state contrastanti, con alcuni utenti che non hanno gradito l’insistenza su questo tema e la messa in discussione degli attuali leader di governo europei.

Si va in montanga come i partigiani: delirio tra Schlein e Formigli pic.twitter.com/a9SJ8lwaJb — DC News (@DNews10443) November 1, 2025

Un utente ha espresso disappunto, affermando: “È necessario rivedere la strategia comunicativa, poiché l’approccio attuale non sembra efficace. La ripetizione dei medesimi argomenti sembra rafforzare la posizione di Fratelli d’Italia nei sondaggi d’opinione.” Un altro utente ha commentato in modo conciso: “La ripetizione dei medesimi temi risulta monotona.”

Come riportato da Adnkronos, la Schlein ha recentemente espresso preoccupazioni riguardo alla visita di Orban in Italia, affermando: “La visita di Orban presenta contorni ancora poco definiti e solleva interrogativi sulle sue implicazioni geopolitiche. Tali implicazioni potrebbero potenzialmente allontanare l’Italia dalla posizione comune dell’Unione Europea, nel tentativo di soddisfare gli interessi nazionalisti di Orban e il suo legame economico ed energetico con la Russia di Putin.”



