Da “in bici mi fa male la patata” alla scena della pipì nel bosco: ecco Ilary Blasi nella nuova serie Netflix

In arrivo su Netflix a gennaio 2025, Ilary Blasi si prepara a stupire il pubblico con la sua nuova serie, un mix affascinante tra reality e docu-drama. Dopo l’intrigante conferenza stampa che ha svelato i dettagli di quest’avventura televisiva, gli abbonati sono impazienti di scoprire il lato più autentico di Ilary, che si trasformerà in una sorta di Kim Kardashian nostrana, pronta a catturare l’attenzione di tutti.





Durante un’intervista rivelatrice con Silvia Fumarola di Repubblica, spuntano aneddoti esilaranti che mostrano il lato più spontaneo di Ilary. In una dichiarazione sorprendente, Ilary rivela: “Hanno lasciato tutto, pure la scena in cui faccio la pipì nel bosco.”

Tra le varie perle di saggezza di Ilary, compare un momentaneo imbarazzo durante una gita in bicicletta con Nicola Savino, quando si lascia sfuggire un commento su un aspetto piuttosto personale: “andando in bicicletta le fa male la patata“. Un dettaglio che ha sicuramente suscitato sorprese e risate tra i fan.

In risposta alle voci di disaccordi con Silvia Toffanin, Ilary scherza sul presunto allontanamento: “Questa cosa mi fa così ridere. Silvia scherza: ‘Quindi ci siamo separate?’. Ci sentiamo sempre e non parliamo mai di lavoro.” Un’istantanea che conferma la forte amicizia tra le due donne, al di là delle chiacchiere di corridoio.

Infine, Ilary svela un lato più intimo della sua personalità televisiva: “Non sono bulimica di televisione, spesso dico no, non so se sia un bene o un male, mi devo appassionare al progetto.” Una dichiarazione che rivela la sua selezione accurata di progetti, preferendo la qualità alla quantità in un mondo mediatico impegnativo.

Rimanete sintonizzati per Ilary Blasi su Netflix a partire dal 9 gennaio 2025 e lasciatevi travolgere da un viaggio unico nel mondo affascinante della televisione contemporanea.