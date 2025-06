Dakota Johnson e Chris Martin annunciano la fine della loro relazione dopo quasi otto anni di alti e bassi

La storia d’amore tra Dakota Johnson e Chris Martin si è conclusa dopo quasi otto anni di relazione, caratterizzata da alti e bassi. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla coppia, come riportato dal magazine People. La relazione tra la protagonista di “Cinquanta sfumature di grigio” e il frontman dei Coldplay era iniziata nel 2017 e, secondo le indiscrezioni, questa volta la separazione sembra essere definitiva.





Fonti anonime citate da People affermano che “stavolta è davvero finita”, sottolineando che nessuna delle due parti ha fornito dichiarazioni ufficiali riguardo alla rottura. La coppia aveva recentemente fatto un’apparizione pubblica insieme, passeggiando a Malibu il 16 maggio, e prima di allora erano stati avvistati mano nella mano durante il tour dei Coldplay in India a gennaio. Apparentemente, tutto sembrava procedere normalmente, ma le voci di crisi si erano già diffuse nei mesi precedenti.

La storia tra Johnson e Martin non è mai stata priva di difficoltà. A marzo, era emersa la notizia che i due avrebbero potuto essere fidanzati in segreto da tempo, e le prime speculazioni su un possibile matrimonio risalgono al 2020. Tuttavia, non sembrava esserci fretta di rendere ufficiale l’unione. Durante l’estate dello scorso anno, i rumors su una crisi coniugale avevano iniziato a circolare, ma l’entourage di Dakota aveva prontamente smentito le voci. “Sono felicemente insieme”, era stata la risposta categorica, accompagnata da un commento di un amico della coppia che affermava: “Hanno attraversato momenti difficili in passato, si sono anche lasciati per periodi, ma adesso va tutto benissimo. Sono due carriere impegnative, stanno trovando il loro equilibrio”.

Nel corso della loro relazione, Dakota Johnson ha sviluppato un legame speciale con i figli di Chris Martin, Apple e Moses, avuti dall’ex moglie Gwyneth Paltrow. In rare interviste, l’attrice ha condiviso il suo affetto per i ragazzi, affermando: “Li amo come fossero tutto per me. È un amore viscerale, totale”. Questa connessione familiare aveva aggiunto un ulteriore strato alla loro relazione, rendendola ancora più complessa.

Nonostante i momenti felici, la relazione tra Johnson e Martin ha sempre navigato in acque agitate. Le difficoltà e le incertezze sembravano essere parte integrante della loro storia, che ha subito alti e bassi nel corso degli anni. La coppia ha affrontato diversi periodi di separazione, ma era sempre riuscita a riunirsi, fino a questo punto in cui le fonti indicano che la rottura sia ora definitiva.

La notizia della separazione ha suscitato un certo scalpore tra i fan e i media, molti dei quali avevano seguito con interesse la storia d’amore dei due. La coppia era spesso al centro dell’attenzione, non solo per le loro carriere, ma anche per la loro vita privata. Le apparizioni pubbliche insieme, i viaggi e i momenti condivisi sui social media avevano alimentato l’immagine di una relazione solida, ma ora la realtà sembra essere diversa.

La separazione di Dakota Johnson e Chris Martin segna la fine di un capitolo significativo per entrambi. Mentre i due artisti continueranno le loro carriere e le loro vite individuali, i fan e gli osservatori del mondo dello spettacolo rimarranno in attesa di ulteriori sviluppi. Nonostante la fine della loro relazione, entrambi hanno dimostrato di avere carriere fiorenti, e sarà interessante vedere come questa separazione influenzerà i loro progetti futuri.