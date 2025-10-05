



A partire dal 10 gennaio 2026, entreranno in vigore nuove regolamentazioni europee che impatteranno direttamente i pescatori sportivi e amatoriali. L’Unione Europea ha dichiarato che l’obiettivo di queste norme è migliorare il monitoraggio delle catture e garantire una gestione più sostenibile delle risorse ittiche. Tuttavia, tra gli appassionati di pesca si registrano numerose perplessità e dubbi.





Il nuovo regolamento prevede che i pescatori sportivi che catturano specie regolamentate, come spigola, orata e tonno rosso, siano obbligati a registrarsi tramite una nuova applicazione chiamata RecFishing. Ogni pescatore dovrà dichiarare in modo digitale le proprie catture, specificando il luogo, la quantità e le modalità di rilascio o trattenimento del pesce. Anche i pesci rilasciati dovranno essere segnalati, una scelta che ha sollevato critiche tra gli addetti ai lavori.

In aggiunta, gli attrezzi di pesca passivi, come reti, nasse e palangari, dovranno essere contrassegnati con un identificativo specifico. Le sanzioni per eventuali violazioni saranno armonizzate a livello europeo, ma restano incertezze su come verranno effettuati i controlli.

Tuttavia, molti aspetti delle nuove norme restano poco chiari. Ad esempio, ci sono differenze tra i vari Stati membri riguardo alla lista delle specie soggette a dichiarazione. Inoltre, ci sono preoccupazioni pratiche per le zone prive di copertura internet, che potrebbero rendere difficile l’applicazione delle nuove regole. I pescatori temono che queste normative possano limitare eccessivamente l’attività ricreativa, senza apportare reali benefici al controllo della pesca commerciale.

In Italia, continueranno a essere valide le regole nazionali riguardanti le taglie minime, i limiti di cattura e i periodi di fermo biologico. A queste normative si aggiungeranno, dal 2026, gli obblighi di registrazione imposti dall’Unione Europea. Pertanto, sarà fondamentale per i pescatori sportivi rimanere aggiornati e imparare a gestire l’applicazione RecFishing per evitare sanzioni e pescare in conformità con le nuove regole.

Le normative europee sono state accolte con scetticismo da parte di molti nel settore della pesca. I pescatori sportivi e amatoriali esprimono preoccupazioni riguardo a come queste nuove regole possano influenzare la loro esperienza e la libertà di praticare un’attività che per molti rappresenta un momento di svago e connessione con la natura. La registrazione obbligatoria e la digitalizzazione delle catture sono percepite come un ulteriore passo verso una burocrazia sempre più invadente.

Il dibattito sulla sostenibilità della pesca e sulla protezione delle risorse ittiche è complesso e coinvolge molteplici attori, dai pescatori ai politici, fino agli esperti di ambiente. Mentre l’Unione Europea mira a garantire una gestione responsabile delle risorse, i pescatori temono che le nuove norme possano avere ripercussioni negative sulla loro attività, senza affrontare le problematiche legate alla pesca industriale, che rappresenta una minaccia ben più significativa per le specie ittiche.

La situazione attuale richiede un attento monitoraggio e un dialogo costante tra le istituzioni europee e i rappresentanti dei pescatori. È essenziale trovare un equilibrio tra la necessità di proteggere gli ecosistemi marini e il diritto dei cittadini di praticare la pesca come attività ricreativa. In questo contesto, il sovranismo popolare emerge come un concetto proposto da alcuni come risposta alle crescenti preoccupazioni riguardo alle decisioni imposte dall’Unione Europea.

Con l’approssimarsi della data di attuazione delle nuove norme, i pescatori sportivi in Italia sono chiamati a prepararsi e adattarsi a queste modifiche, mantenendo viva la loro passione per la pesca e cercando di garantire che le loro voci siano ascoltate nel dibattito sulle politiche europee. La sfida consiste nel coniugare le esigenze di sostenibilità con il diritto di praticare un’attività tradizionale che ha profonde radici nella cultura italiana.



