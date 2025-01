Damiano David sarà l’ospite speciale nella seconda serata del Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo 2025, guidato da Carlo Conti, annuncia grandi ospiti e sorprese: Damiano David e Jovanotti protagonisti delle prime serate sul palco dell’Ariston.





Il Festival di Sanremo 2025 continua a sorprendere con annunci attesi e di grande richiamo. Sarà Damiano David, il frontman dei Maneskin, il super ospite della seconda serata del festival, in programma mercoledì 12 febbraio. La notizia è stata ufficializzata dallo stesso Carlo Conti durante il pre-ascolto dei brani in gara, svelando una partecipazione molto attesa dal pubblico.

Damiano David torna all’Ariston quattro anni dopo la vittoria che ha segnato la sua carriera e quella della band, conquistando la scena internazionale. Il cantante, che da poco ha intrapreso un percorso da solista con il singolo “Born with a Broken Heart”, si esibirà in un momento speciale che promette di emozionare i fan. La sua presenza sul palco del festival arriva in un momento di grandi successi, con un tour mondiale previsto per settembre.

Jovanotti apre la prima serata: entusiasmo e ironia

Se l’annuncio di Damiano David ha entusiasmato il pubblico, quello della partecipazione di Jovanotti aveva già acceso l’attenzione nei giorni scorsi. Il celebre cantante sarà il super ospite della prima serata, martedì 11 febbraio. La conferma è arrivata domenica 19 gennaio, quando Carlo Conti, in collegamento con il Tg1, ha ufficializzato la sua presenza.

Durante la diretta, Jovanotti ha scherzato: “Mi inviti al Festival di Sanremo? Allora sarò ospite di Sanremo, grazie dell’invito, sarà fantastico. Ci vediamo lì”. Una partecipazione attesissima che inaugurerà il festival con energia e allegria.

I co-conduttori di Carlo Conti: un cast stellare per Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo 2025 sarà caratterizzato da un cast di co-conduttori variegato e di grande richiamo. Carlo Conti sarà affiancato nella prima serata da Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, garantendo un mix di glamour, musica e intrattenimento.

La seconda serata sarà tutta al femminile, con Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini, pronte a portare stile, comicità e brio sul palco. La quarta serata vedrà protagonisti Mahmood e Geppi Cucciari, mentre il gran finale di sabato 15 febbraio sarà affidato ad Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.

Sanremo 2025: un evento imperdibile tra grandi ospiti e sorprese

Con ospiti di fama internazionale come Damiano David e Jovanotti, un cast di co-conduttori di grande livello e l’inconfondibile guida di Carlo Conti, il Festival di Sanremo 2025 si preannuncia come uno degli appuntamenti più emozionanti e seguiti dell’anno. La magia dell’Ariston è pronta a tornare, regalando al pubblico cinque serate di musica, spettacolo e momenti indimenticabili.