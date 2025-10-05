Daniele Capezzone, show in diretta: battibecco acceso con la compagna e tensione in studio





L’alterco con l’eurodeputata Benedetta Scuderi durante la sua partecipazione a un collegamento televisivo, a seguito del suo ritorno dalla missione con la Flotilla (VIDEO)





Caos totale a Omnibus: Capezzone e Telese si affrontano in una battaglia di insulti e giornali volanti, Telese fugge dallo studio! #5ottobre #omnibusla7 #Capezzone #Telese @Capezzone @lucatelese

Grazie del video a Davide Scifo

Durante la puntata di Omnibus di domenica 5 ottobre, il conduttore Luca Telese e Daniele Capezzone si sono trovati in disaccordo a causa di un’accusa rivolta dall’eurodeputata Benedetta Scuderi, in collegamento dopo la sua partecipazione alla missione della Global Sumud Flotilla.

In studio, Capezzone ha accusato Scuderi di aver abbandonato gli altri attivisti insieme ai tre parlamentari, rientrando dopo l’abbordaggio nel giro di poche ore. «Quattro parlamentari sono andati via, avete abbandonato i vostri compagni, non si hanno notizie di vostre proteste al riguardo se non ora che siete al sicuro», ha affermato. Successivamente, ha dichiarato che l’eurodeputata è finanziata da Hamas. Una dichiarazione su cui Telese è prontamente intervenuto: «La Scuderi è finanziata da Hamas? Davanti a un propagandista delle menzogne, io con molto rispetto per la conduttrice, me ne vado». «Vai con Hamas», gli ha replicato Capezzone. «Stai buono, stai a cuccia, buffone», gli ha detto il conduttore. A questo punto, Capezzone ha perso la calma: «Fascista rosso!».

La scena è stata seguita da Scuderi che, in collegamento, nella confusione, non ha potuto replicare. Più tardi, dopo aver abbandonato lo studio, Telese ha scritto su X: «Dopo grandi sforzi per mantenermi calmo, sono stato costretto ad abbandonare gli studi di Omnibus, poco fa (i miei colleghi mi perdoneranno) per una protesta ghandiana contro l’insopportabile mistificazione di Daniele Capezzone, secondo cui la Global Sumud Flotilla è stata finanziata da Hamas, e i parlamentari a bordo erano smaniosi di tornare a casa per mettersi al “calduccio” (parole sue). I manifestanti di Roma? Amici dei terroristi. I parlamentari? Utili idioti e vigliacchi. Israele? Qualche eccesso. Ci vediamo stasera ad Inonda in un dibattito finalmente decapezzonizzato, dunque civile».



