Daniele Dal Moro attacca il Grande Fratello e Alfonso Signorini: nuove polemiche dopo il ripescaggio dei concorrenti eliminati

L’ex gieffino Daniele Dal Moro si scaglia contro il programma, definendo Alfonso Signorini un “conduttore di me***” e riaccendendo le polemiche sulla sua squalifica.





Durante la ventiquattresima puntata del Grande Fratello, il reality ha annunciato una decisione destinata a dividere il pubblico: il ripescaggio di sei concorrenti eliminati, che avranno l’opportunità di rientrare in gioco grazie a un televoto. Jessica Morlacchi, Iago Garcia, Helena Prestes, Michael Castorino, Eva Grimaldi e Federica Petagna sono i nomi selezionati, ma solo quattro di loro potranno effettivamente varcare nuovamente la porta rossa.

Il ripescaggio ha suscitato reazioni contrastanti. Molti spettatori sono entusiasti per il possibile ritorno di Helena Prestes, una delle concorrenti più amate e capaci di creare dinamiche nella Casa. Tuttavia, altre scelte, come quella di Jessica Morlacchi, hanno generato malumori: la concorrente aveva abbandonato volontariamente il programma dopo una nomination che l’aveva vista opposta a Ilaria Galassi e alla stessa Helena.

La critica di Daniele Dal Moro

A far discutere è stata anche la reazione di Daniele Dal Moro, ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, squalificato durante il reality per comportamenti ritenuti violenti nei confronti di Oriana Marzoli. Dal Moro, noto per le sue polemiche post-reality, ha colto l’occasione per commentare un post ufficiale del programma, lasciando un messaggio che ha scatenato il dibattito:

“Programma di me* / conduttore di me***,”** corredato dall’emoji di un circo.

Non è la prima volta che Daniele si scaglia contro il programma e Alfonso Signorini. Subito dopo la sua squalifica, aveva espresso il suo disappunto:

“Scaricata la colpa per insabbiare una porcata. Fine.”

Un riferimento, secondo lui, a presunte dinamiche interne non chiarite che avrebbero portato alla sua esclusione.

Una squalifica che fa ancora discutere

La squalifica di Dal Moro fu motivata ufficialmente dal Grande Fratello con queste parole:

“Nello scherzo si è perso il controllo. Daniele ha mostrato un atteggiamento un po’ aggressivo, accompagnato da alcune parole. Non è che ci piaccia squalificare le persone.”

Nonostante ciò, Daniele ha sempre contestato questa decisione, sostenendo che ci fossero altri motivi dietro la sua eliminazione e definendo il provvedimento una “porcata”.

Una strategia per rilanciare il reality?

Con il ripescaggio, il Grande Fratello sembra cercare di rilanciare gli ascolti, calati drasticamente dopo l’eliminazione di concorrenti come Helena Prestes e l’uscita di Jessica. Tuttavia, la mossa ha sollevato domande sulla gestione del programma e sull’imparzialità delle scelte fatte dagli autori.

Il televoto, previsto per determinare i quattro rientri definitivi, sarà decisivo per comprendere il gradimento del pubblico nei confronti di questa edizione, che continua a essere al centro di polemiche.

Il futuro del programma resta incerto, ma una cosa è sicura: le dichiarazioni di Daniele Dal Moro e le tensioni legate al ripescaggio garantiranno ancora molte discussioni sui social e tra i fan.