Del Debbio mette i puntini sulle i: “Non tre toscani, ma un livornese, un fiorentino e un lucchese”





Nella puntata di giovedì 23 ottobre di Dritto e Rovescio, il conduttore Paolo Del Debbio ha avuto un momento di grande impatto televisivo, correggendo con fermezza l’onorevole Paola De Micheli, ex ministro delle infrastrutture e dei trasporti del governo Conte, riguardo alla sua affermazione sui “tre toscani” presenti in studio. Questo scambio ha offerto uno spaccato autentico della cultura italiana, evidenziando le dinamiche regionali e le rivalità che caratterizzano il territorio.





Nel corso della trasmissione, De Micheli, rappresentante del Partito Democratico, ha fatto riferimento a “tre toscani” in studio, menzionando il giornalista di Repubblica Matteo Pucciarelli, il portavoce di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, e lo stesso Del Debbio. Questa affermazione, sebbene apparentemente innocua, ha suscitato l’immediata reazione del conduttore, che ha sentito la necessità di chiarire la situazione. Con un tono deciso, Del Debbio ha affermato: “Non siamo 3 toscani qui: siamo un livornese, un fiorentino e un lucchese!”. Questo commento non solo ha corretto l’imprecisione, ma ha anche messo in evidenza l’importanza delle identità locali in Toscana, dove ogni città ha le sue peculiarità e rivalità storiche.

Il conduttore ha voluto sottolineare che, in Toscana, il campanilismo è un aspetto profondamente radicato nella cultura. Non è solo una questione di geografia, ma un elemento che definisce le relazioni sociali e culturali tra le diverse città. La distinzione tra livornesi, fiorentini e lucchese non è da sottovalutare; ognuno di essi porta con sé una storia e una tradizione che li differenzia dagli altri.

Il momento comico è proseguito quando Pucciarelli, da livornese, ha colto l’occasione per aggiungere un ulteriore elemento alla discussione, affermando: “E per fortuna non c’è nessun pisano”. Questa battuta ha fatto scattare la risata generale in studio e ha ribadito una rivalità storica tra Livorno e Pisa. Del Debbio ha confermato questa rivalità dicendo che, indipendentemente dalla città di provenienza, tutti i toscani concordano su un punto fondamentale: “meglio non essere pisani”. Questa affermazione si ricollega a un detto popolare toscano, che recita: “Meglio un morto in casa, che un pisano all’uscio!”, evidenziando quanto sia profonda e radicata questa rivalità.

L’episodio ha messo in luce non solo il senso dell’umorismo che caratterizza Del Debbio, ma anche come la televisione possa riflettere le dinamiche sociali e culturali italiane. La trasmissione ha offerto un momento di leggerezza, ma ha anche sollevato interrogativi su come le identità regionali influenzino le interazioni politiche e sociali.

Il dibattito sulle rivalità regionali non è nuovo in Italia, dove le differenze culturali e storiche tra le varie regioni possono portare a malintesi e tensioni. In questo contesto, il ruolo dei media diventa cruciale nel rappresentare e interpretare queste dinamiche. Del Debbio, con la sua conduzione, riesce a portare alla luce questi temi in modo diretto e coinvolgente, facendo emergere il lato umano e sociale della politica.

La scena in studio è stata un chiaro esempio di come la televisione possa fungere da specchio della società, mostrando non solo le differenze regionali ma anche la capacità di ridere di queste stesse differenze. La rivalità tra Livorno e Pisa è solo una delle tante storie che compongono il mosaico culturale italiano, e Del Debbio ha saputo coglierne l’essenza in un momento di puro intrattenimento.



