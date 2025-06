Diletta Pagliano e il dramma dell’operazione alla testa, 70 punti e un messaggio che commuove tutti

Diletta Pagliano, ex volto di Uomini e Donne, ha aggiornato i suoi follower sulle sue condizioni di salute dopo l’operazione alla testa. Ha rivelato di avere 70 punti in testa e ha espresso la sua gratitudine per averle salvato la vita.





A pochi giorni dall’operazione, Diletta ha condiviso un video del suo rientro a casa e ha mostrato le foto della ferita che ha sul capo, per la quale sono stati necessari 70 punti. Ha anche condiviso un video della sua colazione, ringraziando le persone che si sono prese cura di lei dopo l’intervento.

Diletta ha iniziato la sua terapia e ha condiviso un video dei farmaci disposti su una scrivania. Ha spiegato che è il suo primo giorno di terapia e che sta aspettando l’esito istologico. Ha ringraziato i medici del Policlinico per la loro bravura e per averle asportato tutto.

Nonostante i 70 punti in testa, Diletta si è detta positiva sull’esito degli esami e non vede l’ora di rivedere suo figlio.

Diletta Pagliano ha spiegato che passerà la convalescenza dai suoi familiari “per recuperare e tornare più forte di prima”. Sui suoi social ha ringraziato tutti per i messaggi ricevuti: “Vi leggo quando posso, ma sappiate che sono positiva sull’esito istologico”. Ha poi ribadito la sua gratitudine al personale medico: “Grazie a tutti i dottori del policlinico di Milano per avermi salvato la vita, per curarmi, supportarmi e sopportarmi”. Infine, ha dedicato un pensiero a suo figlio Thomas, nato sei anni fa dalla storia con Alessandro Mastromatteo: “Mi sento forte e positiva per l’esito. La forza di una madre sta nel mettere al primo posto l’amore e la sicurezza del proprio figlio. Non vedo l’ora di vederti, presto insieme Tommy”.