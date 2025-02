Disastro aereo a Toronto, i passeggeri raccontano: “Appesi a testa in giù come pipistrelli”

Un volo Delta Airlines si trasforma in un’esperienza da brivido: aereo capovolto, passeggeri appesi a testa in giù e un incendio evitato per un soffio.





Un’esperienza da film quella vissuta dai passeggeri del volo Delta Airlines lunedì pomeriggio all’aeroporto di Toronto Pearson, in Canada. L’aereo, un CRJ-900 con 80 persone a bordo tra passeggeri ed equipaggio, si è capovolto durante l’atterraggio, lasciando tutti appesi a testa in giù nei propri sedili. Nonostante l’incidente spettacolare, tutti sono sopravvissuti, anche se 18 persone, tra cui alcuni bambini, hanno riportato ferite. Fortunatamente, nessuno è in pericolo di vita.

Un atterraggio sotto condizioni meteo estreme

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì, in una giornata segnata da forti venti e una pista coperta di neve. Secondo il servizio meteorologico locale, le raffiche raggiungevano i 65 km/h al momento dell’atterraggio. Nonostante le condizioni avverse, la torre di controllo ha autorizzato il volo all’atterraggio verso le 14:10 ora locale.

L’aereo ha seguito le normali procedure di avvicinamento ma, negli ultimi istanti prima di toccare terra, qualcosa è andato storto. Secondo le prime ipotesi, il velivolo potrebbe aver toccato la pista con un’ala, che nei video girati successivamente appare completamente distrutta. Questo avrebbe provocato il ribaltamento del velivolo.

Il racconto dei passeggeri: “Appesi come pipistrelli”

Un passeggero ha raccontato alla CNN che tutto sembrava normale fino al momento dell’atterraggio: “Abbiamo toccato terra un po’ inclinati e poi ci siamo ritrovati improvvisamente capovolti”. L’uomo ha descritto la scena come surreale: “Eravamo tutti allacciati a testa in giù. Io sono riuscito a slacciarmi e a scendere a terra, ma alcune persone sono rimaste appese e hanno avuto bisogno di aiuto”.

I momenti successivi sono stati caotici: mentre i passeggeri cercavano di liberarsi dai sedili, si è sviluppato un piccolo incendio, prontamente domato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. La loro rapidità ha impedito che le fiamme si propagassero all’intero aereo.

Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Al momento non ci sono spiegazioni ufficiali, ma i primi indizi sembrano confermare che il contatto con l’ala sia stato il fattore scatenante del ribaltamento.

Nonostante la gravità dell’accaduto, l’efficienza dei soccorsi e la resistenza della struttura del velivolo hanno evitato una tragedia. L’incidente ha comunque riacceso il dibattito sulla sicurezza degli atterraggi in condizioni meteorologiche estreme.