Domani 15 gennaio scuole chiuse per neve e condizioni meteo avverse: ecco i comuni interessati

Le condizioni meteo continuano a peggiorare in diverse regioni del Sud Italia, costringendo molti comuni a chiudere le scuole per la sicurezza degli studenti.





Le avverse condizioni meteo che stanno colpendo il Sud Italia non accennano a migliorare. Neve, vento e piogge intense stanno provocando danni significativi e creando disagi alla circolazione stradale, specialmente nelle aree interne e montane. Per questo motivo, molti sindaci hanno deciso di firmare ordinanze di chiusura per le scuole di ogni ordine e grado nella giornata di mercoledì 15 gennaio 2025.

Vediamo nel dettaglio quali comuni sono interessati nelle regioni di Basilicata, Calabria e Campania, dove lo stop alle lezioni è stato confermato.

Scuole chiuse in Basilicata: elenco dei comuni interessati

In Basilicata, la neve caduta nelle ultime ore ha creato notevoli difficoltà alla viabilità, soprattutto in provincia di Potenza. Alcune arterie stradali risultano impraticabili, rendendo rischioso lo spostamento verso le scuole. Ecco i comuni in cui è stato disposto lo stop alle lezioni per il 15 gennaio:

Ruvo del Monte

Pescopagano

San Fele

Terranova di Pollino

Anzi

Rapone

La situazione resta in evoluzione, e potrebbero aggiungersi ulteriori ordinanze nei prossimi aggiornamenti. La protezione civile invita i cittadini a limitare gli spostamenti non essenziali e a prestare attenzione alle allerte meteo locali.

Calabria: disagi per neve, vento e pioggia, scuole chiuse in diversi comuni

Anche la Calabria sta affrontando gli effetti di un’ondata di maltempo particolarmente intensa. Nelle ultime ore, il forte vento ha provocato alberi sradicati e danni alle infrastrutture, mentre le abbondanti nevicate hanno reso alcune strade impraticabili, soprattutto nelle aree montane. Le amministrazioni locali di diversi comuni hanno deciso di chiudere le scuole per il 15 gennaio.

Ecco i comuni calabresi interessati:

San Nicola Arcella

Acri

I cittadini sono invitati a seguire le indicazioni delle autorità locali e a monitorare eventuali aggiornamenti sulla viabilità e sulle condizioni meteorologiche.

Campania: neve e maltempo bloccano le scuole in alcune province

In Campania, le difficoltà legate al maltempo riguardano soprattutto le aree montuose e interne, ma anche alcune zone del Napoletano e del Salernitano. Le intense nevicate e il vento forte hanno spinto diversi sindaci a firmare ordinanze per la chiusura delle scuole, garantendo così la sicurezza degli studenti e delle loro famiglie.

Ecco l’elenco aggiornato dei comuni interessati:

Bisaccia

Guardia Lombardi

Striano

Sarno

Andretta

Le autorità locali consigliano di evitare gli spostamenti non necessari, in particolare lungo le strade secondarie, dove la presenza di ghiaccio potrebbe rappresentare un ulteriore rischio.

Le decisioni di chiudere le scuole sono state prese in base alle allerte meteo emesse dalla Protezione Civile, che ha segnalato condizioni di criticità elevata in molte aree del Sud Italia. Gli interventi di emergenza sono già in corso per ripristinare la viabilità, rimuovere gli alberi caduti e monitorare il rischio di frane o allagamenti nelle zone più colpite.

In queste situazioni, è fondamentale seguire alcune regole per garantire la sicurezza di tutti:

Evitare spostamenti non necessari, soprattutto su strade innevate o ghiacciate. Mantenersi aggiornati sulle allerte meteo tramite i canali ufficiali della Protezione Civile. Verificare lo stato delle strade e, se necessario, utilizzare catene da neve o pneumatici invernali. Prestare attenzione a eventuali comunicazioni da parte dei comuni di residenza.