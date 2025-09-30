Domenico D’Alterio e il mistero dell’intimo usato: cosa è emerso dal Grande Fratello?





E niente, il Grande Fratello è appena ricominciato e già c’è casino. Giuro, manco ventiquattr’ore e saltano fuori i primi gossip sui concorrenti. Uno che sta facendo parecchio rumore è sto Domenico D’Alterio, 31 anni, arriva dritto da Scampia – insomma, uno che la vita se l’è sudata, mica il classico figlio di papà.





Lui, operaio da quando aveva 15 anni, napoletano verace, entra nella Casa con la voglia di cambiare tutto. E si è pure presentato con la sua Valentina e la figlia Paola a fare da tifo da casa. Prima di entrare, l’hai visto? Emozionato come un bimbo: “È il sogno di una vita partecipare a questo programma. Ancora non ci credo. Per me questa è una vittoria”. Dai, un po’ ti conquista.

Ma qui viene il bello. Mentre lui si fa conoscere in tv, fuori qualcuno si è messo a scavare tra i suoi vecchi post social – e una cosetta è saltata fuori. Pare che il sito Biccy abbia sgamato che Domenico, prima di diventare concorrente, fosse piuttosto attivo su X (che sarebbe il vecchio Twitter, per chi ancora si confonde). Il suo profilo? Un successone, soprattutto tra la community LGBTQIA+. Fate due più due…

A quanto pare, sto Domenico aveva un account (@DomenicoDalter_) dove lanciava battute provocatorie, chiedeva “Chi mi paga una bella cena stasera?” oppure “Si accettano regali per Pasqua”. Più diretto di così… E la cosa buffa? Quel profilo era agganciato pure a Telegram e – dicono – era pieno di follower gay. Tanto che lui, per evitare casini, aveva messo in bio di essere etero. Ma la rete, si sa, mica si ferma davanti a ‘ste cose. Su forum e gruppi Telegram giravano topic su di lui, screenshot, roba presa da Twitter, Tumblr, OnlyFans e chi più ne ha più ne metta.

La leggenda dice che Domenico da tempo era conosciuto online, anche perché ogni tanto postava foto piuttosto “ammiccanti” (diciamo così) e qualcuno giura di averlo visto vendere pure intimo usato. Non sto scherzando. C’è chi ha pure scritto: “Domenico me lo ricordo bene, anni fa aveva un profilo su Twitter, postava foto del suo pacco anche su profili gay e se non ricordo male vendeva anche intimo usato… poi un giorno all’improvviso ha cancellato tutto e ripulito il web”. Insomma, che film.

Oggi, però, di quelle robe lì non c’è più traccia. Twitter cancellato, Telegram sparito, ha fatto pulizia come quando la mamma ti trova la scatola dei ricordi sotto il letto. Pare abbia chiuso tutto nel 2024, mesi prima di entrare nel cast del Grande Fratello. Forse per rifarsi una reputazione da “uomo di famiglia”, boh. Di sicuro non è il primo a voler riscrivere il passato quando si accende la telecamera.

Comunque, tutta sta storia dimostra quanto sia impossibile, oggi, separare il passato dal presente. I social sono tipo l’armadio di Narnia: pensi di aver chiuso tutto, invece salta fuori sempre qualcosa. Ora vediamo che succede: ‘sta roba farà crollare il suo percorso o lo renderà ancora più famoso? Secondo me, Domenico rischia di diventare uno dei più chiacchierati di questa edizione. Ma oh, al reality vale tutto.



