Donatella Rettore dice no al duetto con Loredana Bertè: “È troppo anziana”

Ospite della puntata de La Vita in Diretta andata in onda lunedì 13 gennaio, Donatella Rettore ha parlato della sua esperienza nel programma Ora o Mai Più. Nel corso dell’intervista con Alberto Matano e il giornalista Roberto Alessi la cantante ha discusso polemicamente con alcuni colleghi, soffermandosi soprattutto sul rapporto con Loredana Bertè. Con il suo carattere diretto e privo di filtri, Rettore ha colto l’occasione per rispondere ad antiche polemiche e “sfogarsi”.





Rettore contro Bertè: un rapporto complesso

Uno dei temi che ha a che fare con le divergenze tra Donatella Rettore e Loredana Bertè è emerso quando il caso in discussione è passato all’interno dello studio. Roberto Alessi, in vena leggera, ha commentato il rapporto burrascoso che coinvolge le due star, dicendo: “Ho una costellazione di litigi attorno a me. Ci ho comprato un monolocale con i tuoi litigi con Loredana Bertè”. Ma Rettore reagì subito, pur rinnegando gli impegni aperti: “Non ho mai discusso con lei.”

Matano chiese a Rettore: “Sai che Bertè ci sta guardando? Cosa vogliamo dirle?” Rettore rispose con sarcasmo: “ Le mando mille baci. Lei ce li rimanda con qualche frecciatina. Non ho mai sentito Loredana Bertè parlare bene di me.” Ha anche ricordato ai giornalisti una domanda che aveva rivolto più volte al collega: “Ho insistito a lei parecchie volte per fare un duettto insieme. L’ho sentita in vari discorsi, anche su Simona Ventura dire che Splendido Splendente fa schifo.”

“Cosa ne pensi, se vuoi adesso le chiediamo se vuole fare un duetto con te?” Matano cercò di rompere il ghiaccio, Donatella Rettore rispose senza esitazione: “Ma sono io che non voglio, lei è troppo vecchia.”

Rettore ha aggiunto una frecciatina con riferimento al testo della canzone “Pazza”, cantata dalla Bertè al Festival di Sanremo: “Amore a se stessa. Pazza da leggere amore a se stessa, fa il solletico all’amore affinché canti per l’amore.” L’intervista termina con l’ironia di Matano che commenta: “Lo vedi che i baci non sono veri, sono baci fini”.

Differenze artistiche e forte personalità

Il rapporto tra Donatella Rettore e Loredana Bertè è emblematico di come due personalità così forti possano scontrarsi, soprattutto quando entrambe sono icone della musica italiana. Rettore, nota per il suo stile ironico e le sue opinioni taglienti, ha più volte sottolineato di non aver mai cercato il conflitto, ma di essersi limitata a rispondere ad affermazioni poco lusinghiere.

“Splendido Splendente fa schifo” è la frase che avrebbe detto Bertè del Rettore, con la quale il cantante vorrebbe sottolineare la totale assenza di attenzione riservata al suo lavoro. Ciononostante, il cantante dei Kobra ha sempre cercato di mantenere una forma di approccio diretto proponendo collaborazioni e mostrando apertura, almeno fino ad ora.

Dibattito musicale in onda

La dichiarazione di Rettore sul adesso o mai più o l’associazione con Bertè è una novità non nella musica italiana storia in cui le divergenze degli artisti finiscono spesso per essere parte integrante del loro mito. Loredana Bertè, nota per il suo carattere schietto e per le canzoni che sono entrate nella cultura pop italiana come “Non sono una signora” e “E la luna bussò”, non ha documentato alcun risposta a quanto detto da Rettore né lei ha chiarito nulla a riguardo.

Ogni controversia, tuttavia, ha un lato positivo in quanto mantiene alta l’eccitazione del pubblico che rimane affascinato dalla soap opera tra due donne che rappresentano la musica italiana.