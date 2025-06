Dopo 18 anni dal delitto di Garlasco, nuove indiscrezioni su Chiara Poggi sollevano una narrazione morbosa che non rispetta la memoria della vittima.

Il caso del femminicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco, è tornato al centro dell’attenzione mediatica negli ultimi giorni a causa di nuove indiscrezioni sulle attività investigative. La giovane, laureata in Economia e impiegata a Milano, fu brutalmente uccisa nella casa di famiglia mentre era sola, con il resto dei parenti in vacanza. Il corpo venne ritrovato dal fidanzato, Alberto Stasi, poi condannato in via definitiva per l’omicidio.





L’omicidio di Chiara Poggi si consumò in un periodo in cui il termine “femminicidio” non era ancora entrato nel linguaggio comune. Solo nel 2013, infatti, il decreto legge n. 93 ha ufficialmente introdotto il termine nel contesto legislativo italiano. Da allora, la narrazione di crimini di genere ha cercato di evolversi, evitando stereotipi e linguaggi che possano rivittimizzare le donne uccise. Tuttavia, nonostante i progressi, il caso di Chiara Poggi continua a essere oggetto di una narrazione che spesso si concentra più sul profilo dell’assassino che sulla vittima.

Negli ultimi giorni, alcune indiscrezioni diffuse sui media hanno riportato l’attenzione sulla figura di Chiara Poggi, ma in un modo che la famiglia ha definito irrispettoso. Alcuni dettagli, come la testimonianza di un uomo deceduto e lo scambio di email tra Chiara e un’amica, sono stati ripresi e rilanciati senza che aggiungessero nulla di concreto al caso. La Procura di Pavia, che sta conducendo nuove indagini, sembra aver ripreso elementi tralasciati o poco considerati durante l’inchiesta iniziale della Procura di Vigevano, ma molte delle informazioni circolate rimangono prive di conferme ufficiali.

Secondo quanto emerso, le nuove ipotesi investigative riguarderebbero anche aspetti della vita personale di Chiara Poggi, incluse le sue relazioni e i rapporti con le persone a lei vicine. Tuttavia, la famiglia della vittima, attraverso il proprio legale, ha denunciato una “campagna diffamatoria” basata su fughe di notizie, vere o presunte, che nulla aggiungono al legittimo diritto di verità e giustizia. “Una narrazione a latere delle attività d’indagine che pone Chiara al centro di un’attenzione morbosa che non le garantisce alcun rispetto”, hanno dichiarato i familiari.

Le attività investigative hanno l’obiettivo di tracciare un profilo vittimologico di Chiara Poggi, un’analisi retrospettiva che mira a comprendere le dinamiche che hanno portato alla sua morte. Questo tipo di indagini permette di ricostruire il contesto esistenziale della vittima e di individuare possibili moventi o dinamiche legate al crimine. Tuttavia, la diffusione di dettagli privati o la speculazione sulla vita personale della vittima rischiano di trasformare l’attenzione mediatica in un esercizio morboso, allontanandosi dall’obiettivo principale: fare giustizia.

Dal 2007, il caso di Chiara Poggi è stato caratterizzato da un’attenzione sproporzionata verso il profilo dell’indagato, poi condannato, Alberto Stasi, e dalle battaglie tra periti e avvocati. La figura della vittima, invece, è spesso rimasta sullo sfondo, oscurata da una narrazione che ha privilegiato gli aspetti processuali e investigativi rispetto alla memoria della giovane. Oggi, con il riemergere di nuovi dettagli, sembra che la stessa Chiara Poggi sia diventata oggetto di una curiosità morbosa che non tiene conto della sua dignità.

Tra le indiscrezioni più recenti, si parla di una testimonianza resa da un uomo ormai deceduto, ritenuta inattendibile dagli inquirenti, e di uno scambio di email tra Chiara e un’amica, che avrebbe fatto il nome di un collega di lavoro della vittima. Anche in questo caso, le verifiche effettuate all’epoca avrebbero escluso qualsiasi coinvolgimento del collega. Questi dettagli, rilanciati dai media, non fanno altro che alimentare una narrazione che la famiglia della vittima definisce “assillante” e priva di rispetto.

La Procura di Pavia, intanto, prosegue le indagini, cercando di far luce su eventuali aspetti trascurati e di costruire un quadro più completo della vicenda. Tuttavia, è fondamentale che il lavoro investigativo non venga strumentalizzato o distorto da una narrazione mediatica che rischia di danneggiare ulteriormente la memoria della vittima. Chiara Poggi merita giustizia, non una spettacolarizzazione del suo dolore e della sua vita.