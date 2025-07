Dopo l’interrogatorio di Ricci, Conte rilascia una dichiarazione per confermare il proprio sostegno alla candidatura

Giuseppe Conte ha preso una posizione chiara in merito alla situazione di Matteo Ricci, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Marche, attualmente coinvolto in un’inchiesta. Durante una conferenza stampa tenutasi nella sede del Movimento 5 Stelle, Conte ha dichiarato: “Non ci sono ragioni per chiedere un passo indietro a Ricci”. Questa affermazione arriva dopo che il Consiglio nazionale del Movimento ha esaminato l’avviso di garanzia ricevuto da Ricci. Conte ha sottolineato che chiedere un passo indietro sarebbe “un brutto precedente” e ha evidenziato l’importanza di mantenere una posizione garantista.





Le dichiarazioni di Conte sono state interpretate come una risposta alle critiche e alle aspettative di opposizione, in particolare da parte di Fratelli d’Italia. Massimo Ruspandini, vicepresidente del gruppo alla Camera, ha previsto che il Movimento 5 Stelle darà presto il via libera alla candidatura di Ricci, nonostante le accuse che lo coinvolgono. Ruspandini ha descritto Ricci come un “pessimo amministratore locale” e ha messo in discussione la sua posizione, affermando che ha cercato di distogliere le responsabilità affermando che, in qualità di sindaco, non controllava nulla e che la colpa ricadeva sui suoi collaboratori.

Il commento di Ruspandini ha messo in evidenza una certa ipocrisia percepita nel comportamento del Movimento 5 Stelle, che ha storicamente sostenuto la legalità e il rigore. Ha affermato: “Come giustamente ricordato ieri dal ministro Santanchè, siamo garantisti con tutti, quindi anche con lui”. Questo suggerisce una possibile incoerenza tra le posizioni passate del Movimento e la loro attuale difesa di Ricci.

La reazione di Conte e del Movimento 5 Stelle è stata accolta con scetticismo da alcuni osservatori politici. Alessandro Gonzato, commentando la situazione su X, ha sottolineato il cambiamento di posizione di Conte, passando da un forte richiamo all’onestà a una maggiore flessibilità politica. Ha citato vari esempi di come Conte abbia adattato le sue posizioni nel corso degli anni, come nel caso in cui ha governato con la Lega e poi con il Partito Democratico, evidenziando la sua capacità di cambiare strategia a seconda delle circostanze politiche.

Le affermazioni di Gonzato mettono in luce un tema ricorrente nella politica italiana, dove i leader possono cambiare rapidamente le loro posizioni in risposta alle pressioni esterne o alle opportunità politiche. Conte è stato accusato di essere “più camaleontico del camaleonte della pubblicità dei Sofficini”, un commento che riflette la frustrazione di alcuni nei confronti della sua leadership e delle sue scelte politiche.

La questione di Matteo Ricci e dell’inchiesta che lo coinvolge ha sollevato interrogativi più ampi sulla responsabilità politica e sull’etica all’interno del panorama politico italiano. La difesa di Conte nei confronti di Ricci potrebbe essere vista come un tentativo di mantenere l’unità all’interno del Movimento 5 Stelle, ma al contempo espone il partito a critiche per presunti doppi standard.

In un contesto già complesso, la posizione di Conte potrebbe influenzare le dinamiche interne al Movimento e le relazioni con gli alleati politici. Con le elezioni regionali in arrivo, la strategia di mantenere una linea garantista potrebbe rivelarsi rischiosa, considerando la pressione crescente da parte degli avversari politici e l’opinione pubblica.