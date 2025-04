Dopo una serata in discoteca, si risveglia in un campo ferita e nuda: 19enne sconvolta

La Procura della Repubblica di Verona sta indagando su un caso di presunta aggressione ai danni di una ragazza di 19 anni. La giovane ha denunciato di essersi svegliata in stato confusionale, ferita e con i vestiti strappati in un campo, dopo aver trascorso la notte tra Pasqua e Pasquetta in un locale nella zona industriale di Arbizzano, frazione di Negrar.





Secondo il racconto della ragazza, la serata si è conclusa intorno alle 3.30, quando ha lasciato il locale. Un’ora dopo, si è ritrovata nel campo di fronte, senza alcun ricordo di quanto accaduto nel frattempo. Ha riferito ai carabinieri di aver visto tre persone in una macchina bianca. Dopo il ritrovamento, è stata immediatamente trasportata all’ospedale di Negrar e successivamente all’ospedale di Borgo Trento a Verona, dove è stata sottoposta a cure e accertamenti.

L’ipotesi principale delle indagini è che la giovane possa essere stata drogata a sua insaputa, forse attraverso l’aggiunta di sostanze stupefacenti nel cocktail, per indurle una perdita di coscienza. Gli esiti degli esami clinici e tossicologici saranno fondamentali per chiarire la dinamica dei fatti. Le autorità stanno concentrando le indagini su questa possibilità, sebbene la situazione rimanga ancora da chiarire completamente.

La madre della ragazza ha utilizzato Instagram per chiedere aiuto a chiunque fosse presente nella zona tra le 3.30 e le 4.30 di quella notte. Ha espresso gratitudine nelle Stories per chi ha fornito informazioni o condiviso esperienze simili, sottolineando l’urgenza di fermare tali episodi: “Non è ora di dire stop?” ha scritto.

Anche la discoteca coinvolta ha commentato l’accaduto sui social, esprimendo solidarietà alla giovane: “Siamo profondamente scossi e vicini a lei con tutto il nostro cuore. Come organizzatori e genitori riteniamo inaccettabile ogni forma di violenza. La sicurezza delle ragazze è, e continuerà a essere, la nostra priorità assoluta. Siamo con te, siamo con tutte le donne.”

Le indagini proseguono da parte dei carabinieri, che stanno esaminando ogni dettaglio per ricostruire gli eventi di quella notte. La comunità locale è in attesa di ulteriori sviluppi, sperando in una rapida risoluzione del caso e nella giustizia per la giovane coinvolta.

Questo episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nei locali notturni e sulla necessità di maggiore vigilanza per prevenire situazioni simili. La vicenda della ragazza di Verona è un doloroso promemoria dell’importanza di garantire ambienti sicuri per tutti, specialmente per i giovani che frequentano questi luoghi.