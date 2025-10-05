Dramma sulla strada a Settimo Vittone: Land Rover si ribalta, muore 18enne, tre feriti gravi





Nella notte tra sabato e domenica, un grave incidente ha scosso Settimo Vittone, un piccolo comune situato nel Canavese, a nord di Ivrea. Intorno alle tre del mattino, un’auto con quattro ragazzi a bordo è uscita di strada, terminando la sua corsa contro le barriere di un ponte lungo la statale 26. L’impatto è stato devastante: il veicolo, un Land Rover Defender, si è ribaltato e si è fermato in un canale di scolo.





A bordo dell’auto vi erano due diciottenni e due diciassettenni, tutti provenienti dall’Alta Valle di Susa. Il conducente, un ragazzo di Salbertrand, e la giovane vittima, una ragazza di Oulx che aveva recentemente compiuto 18 anni, insieme a due amici di Sestriere e Sauze d’Oulx. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento; si ipotizza che il conducente abbia perso il controllo del veicolo a causa della velocità e forse di un colpo di sonno.

I quattro ragazzi sono rimasti intrappolati tra le lamiere contorte del veicolo. I primi soccorsi sono stati chiamati da alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato l’auto distrutta sulla carreggiata. I vigili del fuoco di Ivrea sono intervenuti rapidamente, lavorando a lungo per estrarre i giovani dall’abitacolo. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente difficili a causa della posizione del veicolo ribaltato e dell’oscurità.

Le condizioni della ragazza di 18 anni sono apparse subito critiche. I sanitari del 118 dell’Azienda Zero hanno iniziato le manovre di rianimazione sul posto, ma hanno deciso di trasportarla d’urgenza all’ospedale di Ivrea con un’ambulanza medicalizzata. Durante il tragitto, il personale medico ha continuato il massaggio cardiaco nel tentativo di salvarle la vita. Tuttavia, ogni sforzo si è rivelato vano: la giovane è deceduta poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso.

Gli altri tre ragazzi, pur essendo feriti, non sono in pericolo di vita e sono stati anch’essi trasportati nello stesso ospedale con lesioni di varia entità. Tutti erano sotto shock e non sono ancora stati in grado di fornire una ricostruzione dettagliata degli eventi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Settimo Vittone, Castellamonte e della compagnia di Ivrea, che stanno conducendo indagini per ricostruire la dinamica dello schianto. Gli investigatori stanno valutando se fattori come la velocità, una distrazione o l’asfalto reso scivoloso dall’umidità notturna possano aver influito sull’incidente.

La comunità di Oulx, dove la giovane viveva con la sua famiglia, è in stato di shock. La ragazza aveva appena completato la scuola superiore ed era intenzionata a iscriversi all’università. La notizia della sua morte ha colpito profondamente l’intera comunità, che si è unita attorno ai genitori in attesa del rientro della salma.

Nella stessa notte, un altro incidente ha avuto luogo a Torino, in via Adamello, dove due auto si sono scontrate, causando cinque feriti di età compresa tra i 25 e i 30 anni, trasportati d’urgenza al Cto e all’ospedale Martini. Tuttavia, è a Settimo Vittone che la tragedia ha lasciato un segno indelebile, spezzando la vita di una giovane di appena diciotto anni e segnando per sempre quella dei suoi amici.



