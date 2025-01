Due incidenti gravi nella notte di Capodanno nelle vicinanze di Napoli

La notte di San Silvestro ha portato due gravi incidenti mortali nella provincia di Napoli. Tragicamente, in questa maniera inizia il 2025. Il primo incidente è avvenuto sull ‘autostrada A16 Napoli – Canosa, a Pomigliano d’ Arco, dove il tempo pessimo complicava il traffico.





La nebbia fitta che da la sera del 31 dicembre aveva ridotto la visibilità in modo drammatico ha svolto qui un ruolo chiave. Un bus in movimento incominciò a rallentare finché si fermò, e l ‘auto che lo seguiva venne violentemente tamponata da un altro veicolo. Nell ‘impatto, una donna di 32 anni che stava viaggiando nella macchina tamponata perse la vita.

Un secondo incidente mortale si è verificato sull ‘autostrada A30 Caserta-Salerno, nei pressi di Nola. Anche in questo caso un’auto che stava rallentando fu violentemente tamponata da un altro veicolo. Nell ‘impatto ha perso la vita una donna di 72 anni. Entrambi gli incidenti sono stati aggravati dalle condizioni di visibilità compromessa col data persistente.

Le autorità hanno dovuto prendere misure straordinarie per la sicurezza dei conducenti: l ‘A30 è stata chiusa nell’ ambito di Nola e Nocera Pagani in entrambe le direzioni a causa della nebbia, che riduce la visibilità a soli 30 metri. Inoltre, Autostrade per l ‘Italia hanno riscontrato la presenza di banchi di nebbia anche sullA1 / A3 Napoli Nord con un livello di visibilità di solo 50 metri.

Secondo le previsioni del tempo, la nebbia dovrebbe dissolver sin dalle prime ore del mattino grazie all iterazione del sole. Ma durante le prime ore del nuovo anno il fenomeno si è rivelato un grave pericolo per la sicurezza stradale.