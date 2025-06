Due TikToker belgi si sono intrufolati all’Allianz Arena per assistere alla finale di Champions League tra Inter e PSG, restando nascosti nei bagni per 27 ore

I biglietti per la finale di Champions League all’Allianz Arena di Monaco di Baviera erano praticamente inaccessibili, sia per la loro rarità che per i prezzi elevati. Tuttavia, due giovani TikToker belgi, Neal Remmerie e Senne Haverbeke, hanno trovato un modo ingegnoso per assistere gratuitamente all’attesissimo incontro tra Inter e PSG. I due ragazzi hanno deciso di entrare nello stadio il giorno prima della partita e di nascondersi nei bagni per ben 27 ore, fino al momento in cui lo stadio ha iniziato a riempirsi di tifosi.





L’intera avventura è stata documentata attraverso i loro profili social, dove hanno mostrato i dettagli del piano che li ha portati a vivere un’esperienza unica. Vestiti con giubbotti gialli simili a quelli del personale di sicurezza, hanno fatto il loro ingresso nell’impianto senza destare sospetti. Una volta dentro, hanno posizionato dei cartelli fatti a mano sulle porte dei bagni, indicandoli come “fuori uso”, per evitare che qualcuno li disturbasse durante la lunga attesa.

In un’intervista rilasciata a VRT News, Neal Remmerie e Senne Haverbeke hanno raccontato come si sono preparati per il loro piano. “Avevamo uno zaino pieno di snack e giocavamo con i nostri telefoni per ammazzare il tempo. Le luci erano sempre accese e stare seduti era scomodo, quindi dormire era quasi impossibile. Questo ha reso le cose difficili sia fisicamente che mentalmente.” Nonostante le difficoltà, i due sono riusciti a mantenere la calma e ad aspettare il momento giusto per uscire dal loro nascondiglio.

Quando lo stadio ha iniziato a riempirsi di tifosi, i due TikToker sono usciti dai bagni e si sono mescolati tra la folla. Grazie a un’attenta osservazione, sono riusciti a individuare un’area in cui le guardie di sicurezza sembravano meno attente, trovando così un posto sugli spalti. Durante la partita, si sono uniti ai tifosi del PSG, che ha trionfato con un netto 5-0 contro l’Inter. “È stata la partita di calcio più bella che avessimo mai visto,” hanno dichiarato entusiasti.

La UEFA, contattata da L’Equipe per un commento sull’accaduto, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza degli stadi durante eventi di questa portata, considerando che i due ragazzi sono riusciti a eludere i controlli per un periodo così lungo.

L’impresa di Neal Remmerie e Senne Haverbeke ha attirato molta attenzione sui social media, dove il loro video ha ottenuto migliaia di visualizzazioni. Sebbene il loro piano sia stato accolto con ammirazione da alcuni utenti, che lo hanno definito ingegnoso, non sono mancate critiche per il comportamento scorretto. La vicenda evidenzia anche come i social media possano diventare una piattaforma per raccontare storie fuori dall’ordinario, trasformando episodi come questo in fenomeni virali.