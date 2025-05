Due vigili del fuoco dispersi in Abruzzo durante un’escursione: caduti in una forra, ricerche in corso

Nella serata di ieri, due vigili del fuoco sono stati dichiarati dispersi a Balzolo, una località situata nel Chietino, in Abruzzo. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 19, quando si è scoperto che i due non erano riusciti a tornare con i loro colleghi. Gli altri due membri della squadra sono stati rintracciati e sono tutti parte del comando dei vigili del fuoco di Chieti.





Le operazioni di ricerca sono attualmente in corso e sono state avviate immediatamente dopo la segnalazione. La prefettura ha comunicato che, su disposizione del Prefetto Gaetano Cupello, è stato attivato il Centro di Soccorso e Coordinamento (CSs) già dalla serata di ieri. Al CSs partecipano rappresentanti delle forze dell’ordine, vigili del fuoco di Chieti, il servizio 118, l’Agenzia regionale di protezione civile, militari dell’Ufficio documentale di Chieti e il 9° reggimento Alpini dell’Aquila.

I due vigili mancanti sono caduti in una zona difficile da raggiungere. Le operazioni di ricerca si stanno concentrando su un’area impervia dove si ritiene che siano “scivolati in una forra”. Queste ricerche sono proseguite per tutta la notte e continuano tuttora, condotte da personale specializzato dei vigili del fuoco e del soccorso alpino e speleologico. Sono stati raggiunti anche da ulteriori unità provenienti dalle regioni limitrofe, come comunicato ufficialmente.

Parallelamente, un altro incidente ha coinvolto un ventenne a Novara, che è caduto in un canale ed è scomparso nell’acqua. Anche in questo caso, i Vigili del Fuoco stanno conducendo le ricerche per individuare il giovane.

In un episodio separato, due escursionisti sono stati salvati nella stessa area. Uno dei due è stato dichiarato indenne, mentre l’altro è stato trasportato all’ospedale di Chieti per ricevere cure mediche. Le autorità hanno confermato che non è in pericolo di vita.

La situazione a Balzolo rimane critica, con le squadre di soccorso impegnate a superare le difficoltà del terreno per localizzare i due vigili del fuoco dispersi. La prefettura ha attivato tutte le risorse disponibili per affrontare questa emergenza e garantire la sicurezza dei soccorritori coinvolti. L’intervento coordinato tra diverse agenzie e unità specializzate sottolinea l’importanza della collaborazione in situazioni di crisi come questa.

L’incidente ha destato preoccupazione tra le autorità locali e la comunità, che rimane in attesa di notizie positive riguardo al recupero dei due vigili. La speranza è che gli sforzi congiunti possano portare al loro ritrovamento sano e salvo.

Nel frattempo, le indagini continuano per capire le circostanze esatte che hanno portato alla scomparsa dei vigili del fuoco. È fondamentale comprendere se ci siano stati errori procedurali o se le condizioni ambientali abbiano giocato un ruolo determinante nell’accaduto.

La risposta rapida delle autorità e l’attivazione del CSs dimostrano l’efficacia delle misure di emergenza adottate nella regione. Tuttavia, la complessità del terreno rende il compito dei soccorritori particolarmente arduo, richiedendo attenzione costante e strategie adattive.

Mentre le operazioni di ricerca proseguono, la comunità locale a Balzolo e nelle aree circostanti continua a mostrare solidarietà e supporto ai soccorritori impegnati. Le autorità locali hanno espresso gratitudine per l’impegno dimostrato da tutti i partecipanti alle operazioni di soccorso.