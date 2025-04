Duplice omicidio a Volvera: le prime tensioni per l’auto “troppo rumorosa” in cortile.

Un tragico evento ha scosso la comunità di Volvera, in provincia di Torino, dove un duplice omicidio ha portato alla morte di Chiara Spatola e Simone Sorrentino, una coppia di fidanzati. L’autore del crimine, Andrea Longo, si è suicidato subito dopo aver commesso l’atto. Secondo le prime ricostruzioni, la vicenda potrebbe non essere esclusivamente legata a motivi passionali.





La madre di Chiara Spatola ha rivelato che Longo era ossessionato dalla giovane, arrivando persino ad aspettarla fuori casa e a chiederle di lasciare il fidanzato. La donna ha dichiarato: “Era spaventata. Il suo vicino di casa l’aspettava sotto casa, un giorno le aveva persino detto di lasciare Simone. Ma lei non voleva saperne nulla di questa persona, aveva deciso di non salutarlo più.” Tuttavia, le tensioni sembravano concentrarsi principalmente tra Simone Sorrentino e il killer.

Le fonti investigative, consultate da Fanpage.it, hanno indicato che Chiara Spatola non era considerata vittima di stalking o atti persecutori. Andrea Longo si era trasferito nel condominio lo scorso febbraio, e fin da subito erano emerse tensioni con Simone Sorrentino riguardo al parcheggio dell’auto nel cortile, che Longo riteneva troppo rumorosa. Le discussioni erano frequenti e spesso si verificavano sul pianerottolo.

Il pomeriggio del 24 aprile, Andrea Longo ha contattato il 118 verso le 16, lamentando un malessere. Al loro arrivo, i sanitari non hanno ritenuto necessario un ricovero ospedaliero. Solo quattro ore dopo, la tragedia ha avuto luogo. Longo avrebbe aggredito inizialmente Chiara Spatola nell’appartamento della coppia, e successivamente Simone Sorrentino, che era accorso per difendere la compagna. I due, dopo le prime coltellate, sono riusciti a fuggire per le scale, ma nel cortile sono stati colpiti nuovamente e sono morti poco dopo. Longo ha poi deciso di togliersi la vita tagliandosi la gola.

Le indagini sono in corso per chiarire ulteriormente i dettagli del caso. Gli investigatori stanno esaminando tutti gli elementi disponibili, compresi i precedenti penali di Andrea Longo, che includono reati contro la persona, il patrimonio, e legati alla droga.

L’omicidio ha sconvolto la comunità locale, sollevando interrogativi sulla natura delle relazioni tra i vicini e la gestione delle tensioni. Le autorità stanno cercando di comprendere se ci siano stati segnali premonitori che avrebbero potuto prevenire la tragedia.

La situazione evidenzia l’importanza di una maggiore consapevolezza e intervento nelle dinamiche di vicinato, soprattutto quando emergono comportamenti ossessivi o conflittuali. La comunità di Volvera è unita nel dolore, cercando di sostenere le famiglie delle vittime e di comprendere come evitare simili eventi in futuro.

Mentre le indagini proseguono, l’attenzione rimane focalizzata sull’analisi dei rapporti interpersonali e sulla necessità di un monitoraggio più attento delle situazioni potenzialmente pericolose. Le autorità locali stanno collaborando per garantire che venga fatta giustizia e che la sicurezza dei cittadini sia prioritaria.