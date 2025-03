“E di Jessica non vogliamo parlare?”: i commenti a Pomeriggio Cinque sul Grande Fratello

Jessica Morlacchi è emersa come una delle sorprese della stagione del Grande Fratello, dopo essere rientrata in gioco grazie a un ripescaggio. La sua trasformazione rispetto alla prima fase della sua permanenza nella Casa ha colpito molti, e ora, mentre si avvicina la finale del 31 marzo, le sue possibilità di vittoria sembrano aumentare. Tuttavia, nelle ultime ore, è scoppiata una polemica che la coinvolge direttamente, alimentando discussioni accese sui social.





Durante una recente puntata di Pomeriggio Cinque, uno degli opinionisti in studio ha avanzato un’ipotesi controversa riguardo al percorso di Jessica, scatenando reazioni infuocate nel pubblico. Le critiche non si sono limitate a lei, ma hanno investito anche il programma condotto da Myrta Merlino per quanto emerso durante la trasmissione.

Da settembre, Pomeriggio Cinque ha dedicato ampio spazio al Grande Fratello, con la partecipazione di diversi opinionisti, tra cui Caterina Collovati, che in passato ha mostrato una certa avversione nei confronti di Jessica Morlacchi. Nella puntata in questione, Myrta Merlino ha esordito in modo sarcastico, dicendo: “La tua amata Jessica Morlacchi è arrivata in finale, ti faccio presente…” rivolgendosi a Collovati. La risposta della giornalista è stata diretta: “Incredibile! Io te lo avevo detto, la manina l’ha portata lontano”, alludendo a un episodio controverso che ha coinvolto Memo Remigi, il quale aveva palpeggiato Jessica in diretta su Rai 1. Questa allusione ha sollevato dubbi sulla possibilità di favoritismi nei confronti di Jessica.

Collovati ha continuato a esprimere le sue riserve, affermando: “Vedi? Anche nei confronti di Chiara, che a me non sta antipatica, non vedo il motivo di trattarla così male”. In risposta, Myrta Merlino ha difeso Jessica, sottolineando che la concorrente, insieme ad altri veterani di questa edizione, ha mostrato fastidio per il fatto che due partecipanti entrate in corsa, come Zeudi e Chiara, siano arrivate in finale. Collovati, tuttavia, ha ribattuto: “Il regolamento lo permette, quindi non è una colpa”. Infine, l’opinionista ha rivelato: “A Jessica non perdono di aver maltrattato il mio amico Luca Calvani, uscito tempo fa. Era il più perbene della comitiva”.

Le affermazioni di Collovati hanno suscitato indignazione tra i fan di Jessica. Un utente su X ha commentato: “Non so voi, ma una frase del genere mi fa schifo”. Inoltre, la clip dell’intervento di Collovati è stata condivisa sui social ufficiali di Pomeriggio Cinque, accompagnata da un sottotitolo che ha ulteriormente acceso le polemiche: “E la prendete anche come frase da estrapolare? Ma non vi vergognate?”.

Il dibattito si è intensificato, con molti utenti dei social che hanno espresso il loro disappunto nei confronti delle affermazioni di Collovati. La questione del favoritismo e delle dinamiche interne al Grande Fratello continua a generare discussioni, con i fan divisi tra sostenitori e critici di Jessica.

Mentre la finale si avvicina, la tensione tra i concorrenti e i loro sostenitori cresce. Jessica Morlacchi si trova al centro di una tempesta mediatica, con il suo percorso che suscita interesse e controversie. La sua trasformazione e il suo arrivo in finale sono stati accolti con entusiasmo da alcuni, ma le polemiche sollevate dalle dichiarazioni di Collovati hanno messo in discussione la legittimità del suo successo.