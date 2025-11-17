È morta a 28 anni Paige Greco, oro paralimpico a Tokyo: “Improvviso episodio medico”





Il mondo del ciclismo è sotto shock per la morte improvvisa di Paige Greco. Aveva solo 28 anni. Nessuno sa ancora cosa sia successo di preciso: i primi referti parlano solo di un “improvviso episodio medico”. Era una campionessa vera, una che a Tokyo 2021 si era presa l’oro nell’inseguimento individuale femminile C1–3 sui 3.000 metri e aveva pure battuto il record mondiale. E pensare che appena ad agosto era ancora in gara: ai Mondiali di paraciclismo su strada in Belgio aveva portato a casa il bronzo.





Paige è morta nella sua casa ad Adelaide, lunedì 17 novembre. A dare la notizia è stata AusCycling, che rappresenta tutti i club e i ciclisti australiani. La madre, Natalie, ha scritto parole che fanno male solo a leggerle: “Paige era tutto per noi. La sua gentilezza, la sua dedizione, il suo calore ci hanno toccati ogni giorno. Ha portato gioia e orgoglio nelle nostre vite. Il dolore per la sua scomparsa ci resterà sempre addosso. Siamo devastati, ma anche incredibilmente fieri di chi era e di come ha rappresentato l’Australia”.

Paige era diventata un simbolo per il ciclismo paralimpico in Australia. Era nata a Melbourne e fin da giovanissima aveva collezionato successi. Oltre all’oro di Tokyo, dove aveva fermato il cronometro a 3:52.283, aveva vinto anche due bronzi nelle gare a cronometro. Ma già prima, nel 2019, aveva conquistato due ori ai Mondiali su pista, e aveva ripetuto l’impresa anche l’anno dopo.

Poi, il 2025 era iniziato malissimo per lei. Durante una gara di Coppa del mondo su strada a Maniago, in Italia, aveva avuto un brutto incidente e si era fatta davvero male. Ma non si era arresa. Era tornata in sella, pronta a lottare ancora. E ad agosto, ai Mondiali di paraciclismo su strada UCI a Ronse, era salita di nuovo sul podio, con un bronzo nella gara su strada femminile C3 e un quinto posto nella cronometro.

Paige Greco lascia un vuoto enorme. Non solo nello sport, ma in chiunque abbia incrociato il suo sorriso e la sua voglia di vivere.



