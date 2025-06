È morta improvvisamente a soli 52 anni l’ex pallavolista Barbara Siciliano, simbolo del volley italiano negli anni ’90 e con 39 presenze in Nazionale

Una tragica notizia scuote il mondo della pallavolo italiana: Barbara Siciliano, ex giocatrice di alto livello e con un passato nella Nazionale, è deceduta all’età di 52 anni. L’ex atleta, originaria di Sanremo, si trovava in vacanza in Liguria quando è stata colpita da un malore improvviso che si è rivelato fatale.





Nata il 19 settembre 1972, Barbara Siciliano è stata una figura di spicco del volley italiano negli anni ’90. Dopo aver iniziato la sua carriera sportiva a livello locale, si è affermata come una delle giocatrici più talentuose della sua generazione. Ha vestito le maglie di diverse squadre di alto livello, tra cui Modena, Bergamo, Altamura, Spezzano, Reggio Emilia e Chieri, vincendo numerosi trofei e lasciando un segno indelebile nel panorama sportivo nazionale. La sua carriera si è conclusa giocando in squadre lombarde di Serie B-1.

Uno dei momenti più significativi della sua carriera è stato senza dubbio la partecipazione ai Mondiali del 1994 con la Nazionale italiana. In quell’edizione, disputata in Brasile, le Azzurre affrontarono squadre di grande prestigio come Cina, Russia e Ucraina. Complessivamente, Barbara Siciliano ha collezionato 39 presenze con la maglia dell’Italia, dimostrando il suo valore anche a livello internazionale.

Dopo il ritiro dall’attività agonistica, Barbara Siciliano aveva continuato a dedicarsi alla pallavolo, allenando le squadre giovanili della Pro Patria a Milano, dove viveva con il marito, un avvocato, e le due figlie, Viola e Beatrice. Entrambe seguono le orme della madre e giocano nello stesso club.

La tragedia si è consumata lo scorso sabato mentre l’ex atleta si trovava in vacanza a Lavagna, in Liguria, per trascorrere alcuni giorni di relax. Secondo le prime ricostruzioni, Barbara Siciliano avrebbe accusato un malore improvviso mentre era in spiaggia a Varazze. Trasportata d’urgenza in ospedale, è stata successivamente trasferita a Lavagna, dove i medici hanno constatato la morte cerebrale.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione nell’ambiente sportivo italiano. Solo pochi mesi fa, a marzo, era stata ospite d’onore a Bergamo, durante un evento speciale organizzato per celebrare il ritorno del pubblico nel palazzetto cittadino. In quella occasione, era stata accolta con grande affetto dai tifosi e dagli appassionati di pallavolo che non avevano dimenticato il suo contributo al successo della squadra.

L’improvvisa morte di Barbara Siciliano lascia un vuoto enorme non solo nella sua famiglia, ma anche tra tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata per il suo talento e la sua dedizione allo sport. La sua carriera e il suo impegno nel trasmettere i valori della pallavolo alle nuove generazioni rimarranno un esempio per tutti.