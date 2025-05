È morto Braun Levi, il tennista 18enne investito mentre camminava: inutile il trasporto in ospedale

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Manhattan Beach, in California, nella notte tra il 4 e il 5 maggio. Braun Levi, giovane promessa del tennis e studente dell’ultimo anno alla Loyola High School di Los Angeles, ha perso la vita dopo essere stato investito da un veicolo lungo Sepulveda Boulevard. Il ragazzo stava passeggiando con un amico quando è stato travolto da un’auto guidata da una donna in stato di ebbrezza.





Secondo quanto riportato dal dipartimento di polizia di Manhattan Beach (MBPD), l’incidente è avvenuto intorno all’una di notte. Gli agenti, giunti sul luogo, hanno trovato Levi a terra accanto al veicolo coinvolto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il trasporto immediato in ospedale, il giovane è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. La polizia ha confermato che “nonostante gli sforzi del personale medico per salvargli la vita, la vittima è morta a causa delle ferite riportate”.

Alla guida del veicolo si trovava Jenia Belt, 33 anni, ora arrestata con l’accusa di omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. Le autorità hanno confermato che la donna è stata presa in custodia, ma non è ancora chiaro se abbia già nominato un avvocato o se abbia optato per un patteggiamento.

La morte di Braun Levi ha lasciato un vuoto profondo nella comunità scolastica della Loyola High School, dove il giovane era considerato una figura di spicco sia per il suo talento sportivo che per le sue qualità personali. Capitano della squadra maschile di tennis, Levi aveva contribuito in modo significativo al successo del programma sportivo della scuola, vincendo quattro campionati consecutivi durante i suoi quattro anni di partecipazione. Si stava preparando a diplomarsi a giugno e a iniziare l’università in Virginia a settembre.

In una dichiarazione ufficiale, la scuola ha espresso il proprio cordoglio per la perdita del giovane: “Siamo addolorati nel condividere la notizia della scomparsa di Braun Levi, studente dell’ultimo anno. Levi, 18 anni, è stato capitano della squadra e titolare per quattro anni nella squadra maschile di tennis della Loyola, consolidandosi come uno degli studenti-atleti più talentuosi nella storia del programma vincendo il suo quarto campionato consecutivo. La sua personalità coinvolgente, il sorriso contagioso e l’energia inesauribile lo hanno reso un membro amato della comunità della Loyola”.

La tragedia arriva a pochi mesi da un altro evento drammatico che aveva colpito la famiglia Levi. L’abitazione della famiglia era stata distrutta nel devastante incendio di Palisades, costringendoli a trasferirsi nella South Bay. Nonostante le difficoltà personali, Braun si era distinto per il suo impegno nel supportare gli altri studenti colpiti dalla stessa tragedia, creando uno spazio di ascolto e solidarietà all’interno della comunità scolastica.

Il preside della Loyola High School, Jamal Adams, ha ricordato così il giovane: “La sua famiglia ha perso la casa e si è trasferita nella South Bay. Nei cinque mesi del 2025, la famiglia ha dovuto affrontare un bel po’ di problemi. Era un esempio luminoso di come prendersi cura degli altri, anche mentre attraversava un momento difficile per la sua vita personale”.