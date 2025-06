È morto il tiktoker Mario D’Inverno dopo due mesi di coma: presto sarebbe diventato papà

Dopo due mesi di coma, si è spento a soli 29 anni Mario D’Inverno, noto tiktoker originario di Acerra, in provincia di Napoli, e dipendente di un’azienda che si occupa di fuochi d’artificio. Il giovane era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto lo scorso aprile, e nonostante le speranze di amici e familiari, le sue condizioni non sono mai migliorate. La tragedia è resa ancora più dolorosa dalla notizia che sarebbe presto diventato padre: a febbraio aveva annunciato che la sua compagna era incinta, e solo pochi giorni prima dell’incidente aveva condiviso sui social il video del gender reveal, rivelando che aspettavano una bambina.





Il decesso di Mario D’Inverno è avvenuto il 22 giugno. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto non solo tra i suoi cari ma anche tra i tanti che lo seguivano sui social. Sulla piattaforma TikTok, Mario era diventato una figura molto conosciuta, soprattutto nel panorama locale napoletano. Nei suoi video condivideva momenti della sua vita quotidiana, spesso ambientati in luoghi simbolo della città come la Galleria Umberto I. Era molto apprezzato per il suo modo autentico e spontaneo di raccontarsi, conquistando una vasta platea di follower.

Oltre alla sua attività sui social, Mario D’Inverno era anche membro attivo della AMDA Squadra Annunziata Acerra, un gruppo di devoti e battenti molto radicato nella comunità locale. Proprio questo gruppo ha voluto ricordarlo con un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook il giorno della sua morte, esprimendo il dolore per la perdita di un giovane così amato e stimato.

Le circostanze dell’incidente stradale che ha portato al coma di Mario non sono ancora state chiarite del tutto. L’impatto gli aveva causato ferite gravissime, e da quel momento era rimasto ricoverato in ospedale senza mai riprendere conoscenza. La notizia del suo decesso ha suscitato grande commozione, sia tra chi lo conosceva personalmente sia tra coloro che lo seguivano virtualmente attraverso i social network. In molti hanno espresso messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, sottolineando quanto fosse amato per la sua personalità solare e per il legame che aveva saputo instaurare con il pubblico.

La comunità di Acerra è stata profondamente colpita dalla perdita di questo giovane, che era molto conosciuto nel territorio. Non è escluso che il Comune decida di proclamare il lutto cittadino per onorare la sua memoria. Nel frattempo, si attende di conoscere la data dei funerali, che si prevede vedranno una grande partecipazione da parte della cittadinanza.

La tragica vicenda di Mario D’Inverno ha scosso anche chi lo seguiva esclusivamente online. I suoi video, spesso caratterizzati da leggerezza e allegria, avevano saputo creare un legame speciale con i follower, molti dei quali hanno voluto ricordarlo con messaggi affettuosi sui social. La notizia che sarebbe presto diventato papà ha reso ancora più struggente l’addio a questo giovane, che aveva davanti a sé una vita piena di progetti e sogni.

La morte di Mario D’Inverno rappresenta una perdita enorme per la sua famiglia, che ora si trova ad affrontare un dolore inimmaginabile. La compagna del giovane, in attesa della loro bambina, dovrà trovare la forza per andare avanti in un momento così difficile. Anche la comunità locale e i tanti amici che lo conoscevano da vicino stanno vivendo ore di grande tristezza.