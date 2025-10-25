Elezioni Regionali: Di Fenza, il consigliere del balletto con Rita De Crescenzo, scende in campo con Forza Italia





Pasquale Di Fenza, consigliere regionale uscente e geometra di Marano di Napoli, ha recentemente fatto notizia per la sua espulsione dal partito “Azione”, guidato da Carlo Calenda. La ragione di questa decisione è da ricondurre a un episodio controverso avvenuto durante una seduta del Consiglio regionale, dove Di Fenza si è esibito in un balletto con due noti esponenti del mondo dei social media napoletani, Rita De Crescenzo e Angelo Napolitano. L’episodio, considerato da molti come “trash”, ha sollevato un acceso dibattito, non solo per il balletto in sé, ma anche per l’uso improprio della bandiera italiana e dell’inno di Mameli durante la performance.





Di Fenza, nato nel 1972 e con una lunga carriera come direttore di cantiere, ha anche sottolineato nel suo curriculum di essere un “frequentatore abituale dello stadio” per seguire le partite di calcio. Nonostante la sua espulsione, ha deciso di non rinunciare alla possibilità di ricandidarsi. Negli ultimi tempi, ha iniziato a cercare nuove opportunità politiche e ha trovato accoglienza in Forza Italia. Ieri, il partito, sotto la guida di Fulvio Martusciello in Campania, ha ufficialmente depositato la lista a sostegno della candidatura di Edmondo Cirielli alla presidenza della Regione Campania, includendo anche Di Fenza tra i candidati.

Il deputato Francesco Borrelli, esponente di Avs, ha commentato la situazione definendo il comportamento di Di Fenza come un esempio di “trasformismo” e “volgarità”, aggiungendo che “purtroppo invece di vergognarsi determinati soggetti si ripresentano anche”. Questo commento riflette il malcontento di alcuni esponenti politici riguardo alla scelta di Forza Italia di accogliere un personaggio già al centro di polemiche.

La decisione di Di Fenza di passare a Forza Italia non è stata accolta senza critiche. Il suo balletto, insieme alle associazioni con figure controverse come De Crescenzo, ha messo in luce le difficoltà che affronta la politica locale nel mantenere un’immagine seria e rispettabile. Rita De Crescenzo, nota per i suoi trascorsi legali, tra cui processi pendenti per droga e minacce, rappresenta un elemento di discontinuità rispetto ai valori tradizionali della politica.

La campagna elettorale per le regionali è già iniziata e il clima politico si fa sempre più teso. Con l’avvicinarsi delle elezioni, i partiti stanno cercando di consolidare le proprie alleanze e di attrarre candidati che possano portare voti. Di Fenza, nonostante le controversie del passato, ha dimostrato una determinazione nel voler rimanere attivo sulla scena politica, cercando di ridefinire la sua immagine attraverso questa nuova avventura con Forza Italia.

Il contesto elettorale in Campania è caratterizzato da una varietà di candidati e schieramenti, con una lotta accesa tra centrodestra e centrosinistra. La presenza di figure come Di Fenza, che portano con sé un bagaglio di polemiche, solleva interrogativi sulla direzione che prenderà la politica regionale e su come gli elettori reagiranno a tali scelte.

In un clima di crescente disaffezione verso la politica, episodi come quello di Di Fenza rischiano di compromettere ulteriormente la fiducia dei cittadini nei rappresentanti istituzionali. Mentre alcuni vedono nella sua ricandidatura un segnale di opportunismo, altri potrebbero interpretarlo come una prova di resilienza in un sistema politico in continua evoluzione.

Con l’elezione di Cirielli come candidato presidente, si preannuncia una campagna elettorale ricca di colpi di scena e di confronti accesi. Di Fenza, ora in Forza Italia, dovrà affrontare non solo la sfida di riconquistare la fiducia degli elettori, ma anche quella di dimostrare che il suo passato non lo definisce, ma può diventare un trampolino di lancio per un futuro politico diverso.

La situazione attuale in Campania è quindi un microcosmo delle dinamiche politiche italiane, dove il confine tra opportunismo e strategia elettorale continua a essere oggetto di discussione. Con la scadenza delle elezioni che si avvicina, l’attenzione sarà puntata su come i vari candidati, compreso Di Fenza, si presenteranno agli elettori e quali messaggi decideranno di portare avanti nella loro campagna.



