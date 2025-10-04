Elezioni regionali, i sondaggi sono unanimi: «C’è già un vincitore». Per l’altro fronte si profila una nuova batosta





La Calabria è pronta al voto anticipato per eleggere il nuovo presidente e il Consiglio regionale dopo le dimissioni di Roberto Occhiuto ad agosto. Le più recenti rilevazioni, aggiornate a settembre, indicano un quadro competitivo ma con Occhiuto e la coalizione di centrodestra che partono favoriti. Nei sondaggi di EMG/Masia (22-23 agosto), Occhiuto guida con il 60%, seguito da Pasquale Tridico al 37% e da Francesco Toscano con il 3%. Il sondaggio Noto (8 settembre) riporta un margine più stretto: Occhiuto al 54% e Tridico al 45,5%, mentre Toscano scende allo 0,5%.





BiDiMedia (12-14 settembre) evidenzia Occhiuto al 53% e Tridico al 46%, con il 20% degli intervistati indecisi. SWG (11-17 settembre) fornisce un range per Occhiuto tra il 57 e il 61%, con Tridico che oscilla tra il 38 e il 42%; gli indecisi sono al 24%. Ipsos per il Corriere della Sera (14-18 settembre) assegna a Occhiuto il 53,6% dei consensi e a Tridico il 45,3%, con Toscano all’1,1% e indecisi al 16%. Tecnè (16-18 settembre) segna ancora Occhiuto al 55% e Tridico al 44%, con una stima dell’affluenza tra il 42 e il 46% e il 19% di indecisi. Il sondaggio di Termometro Politico (15-19 settembre) mostra un’area di sovrapposizione più ampia con Occhiuto fra il 48 e 54% e Tridico fra il 42,5 e il 48,5%, mentre Toscano si colloca tra il 2 e il 5%.

La competizione all’interno del centrodestra vede una gara tra Fratelli d’Italia e Forza Italia per la leadership regionale, mentre la presenza di Toscano con la sua lista “Democrazia Sovrana e Popolare” si attesta su percentuali basse, pur ricevendo un crescente seguito in alcuni ambienti elettorali.

Le elezioni si terranno domenica 5 ottobre dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 6 ottobre dalle 7:00 alle 15:00. L’esito potrebbe essere influenzato dal significativo numero di indecisi che si attestano tra il 16 e il 24% secondo le varie rilevazioni, rendendo la sfida aperta sulla gestione del voto di questo segmento elettorale.

Il consenso nei confronti di Pasquale Tridico, ex presidente dell’INPS e eurodeputato, è concentrato soprattutto nelle aree urbane e tra i giovani, con una campagna elettorale focalizzata sulla sanità, il lavoro e lo sviluppo economico, mentre Occhiuto beneficia di un ampio sostegno soprattutto nelle aree rurali e tra i pensionati.

Il confronto elettorale è particolarmente rilevante anche per la leadership regionale, così come per la composizione del nuovo Consiglio regionale che, secondo alcune proiezioni, potrebbe vedere 20 seggi al centrodestra e 10 al centrosinistra, grazie al premio di maggioranza previsto.

Il panorama elettorale calabrese resta incerto, con la partita che potrebbe decidersi anche sulla base della mobilitazione degli indecisi e dell’affluenza al voto.



