Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia, una storia d’amore inaspettata: non potevo credere che provasse qualcosa per me

Nel 2002, il conduttore Enzo Iacchetti, volto storico di Striscia La Notizia, e l’ex velina Maddalena Corvaglia iniziarono una relazione che fece molto discutere per la notevole differenza di età: lui aveva 50 anni, lei solo 21. Nonostante le critiche e le chiacchiere, il loro legame è durato cinque anni, terminando nel 2007. A distanza di tempo, Iacchetti ha deciso di condividere i suoi ricordi e le emozioni legate a quella relazione, definendola senza esitazione “una grande storia d’amore”.





Parlando del loro rapporto, il conduttore ha dichiarato: “Per me, lei è lo stupore. È stata una grande storia d’amore”. Queste parole rivelano quanto profondo fosse il sentimento che lo legava a Maddalena Corvaglia, nonostante le difficoltà che una relazione con una persona molto più giovane può comportare.

Riflettendo su quegli anni, Iacchetti ha ammesso che la differenza d’età non è mai stata un ostacolo insormontabile per loro, ma ha comunque influenzato il modo in cui viveva la relazione: “Avevo 50 anni, lei 21: è stato un amore folle”. L’energia e la maturità di Corvaglia, nonostante la giovane età, hanno lasciato un segno indelebile nella sua vita.

Oggi, il conduttore guarda al passato con serenità e una certa saggezza acquisita nel tempo. In una recente intervista al Corriere della Sera, ha spiegato come la sua visione dell’amore sia cambiata con gli anni: “Ora provo un senso di pace, ho esperienza, non rincorro più le ragazzine. A cinquanta me ne sono innamorato, adesso sarei un bavoso, antipatico, stupido”. Queste parole riflettono un cambiamento profondo nel suo approccio alle relazioni, segnato dalla consapevolezza e dall’accettazione del tempo che passa.

Nonostante il trascorrere degli anni e la fine della loro storia d’amore, Iacchetti conserva un ricordo affettuoso di Maddalena Corvaglia. Parlando di lei, ha sottolineato quanto fosse speciale: “Era molto giovane ma molto più matura di me alla sua età. Non riuscivo a credere che si fosse innamorata di me così tanto”.

Il conduttore ha anche affrontato il tema della fine delle sue relazioni passate, ammettendo di aver sofferto molto ogni volta: “Ho sempre sofferto tanto quando finivano i rapporti. Mi sono sentito in colpa anche se mi lasciavano loro. Forse perché erano più giovani di me e stavano con uno più vecchio, forse ero geloso”. Nonostante queste difficoltà emotive, oggi Iacchetti mantiene buoni rapporti con tutte le sue ex compagne: “Mi hanno fatto del bene e dato tanta gioia. Quando le incontro non provo niente, resta l’amicizia, che è il sentimento più bello. Quando non c’è il sesso di mezzo è meglio”.

Guardando al presente e al futuro, il conduttore non esclude la possibilità di innamorarsi di nuovo, pur riconoscendo che le dinamiche delle relazioni cambiano con l’età: “Se mi capitasse l’amore che ti colpisce in faccia mica mi tiro indietro”. Tuttavia, Iacchetti ammette di non credere più che una donna possa innamorarsi di lui per ragioni come la simpatia o la sensibilità: “Forse potrebbe volere la mia reversibilità”.