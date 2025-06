Eric Dane, noto attore di Grey’s Anatomy, ha parlato pubblicamente per la prima volta dopo aver ricevuto la diagnosi di SLA. Durante un’intervista, ha espresso la sua determinazione ad affrontare questa sfida

L’attore statunitense Eric Dane, conosciuto per i suoi ruoli in serie di successo come Grey’s Anatomy e Streghe, ha rilasciato la sua prima intervista dopo aver annunciato di essere affetto da SLA (sclerosi laterale amiotrofica). La diagnosi, resa pubblica nell’aprile scorso, è stata un momento di grande impatto per l’attore, che ha comunque espresso gratitudine per il supporto della sua famiglia e la possibilità di continuare a lavorare.





In un’anticipazione dell’intervista con la giornalista Diane Sawyer, trasmessa dal programma statunitense Good Morning America, Eric Dane è apparso visibilmente emozionato. Nelle immagini condivise sui social del programma, l’attore ha dichiarato: “Non credo che sia questa la fine della mia storia. Non sento di essere arrivato alla fine della mia vita.”

Durante l’intervista, che andrà in onda sul canale americano ABC il prossimo lunedì, l’attore ha raccontato come sta affrontando questa nuova realtà. Ha spiegato che ogni giorno si sveglia consapevole della sua condizione: “Mi sveglio ogni giorno rendendomi conto di cosa sta succedendo. Non è un sogno.” Queste parole riflettono il suo impegno nel vivere pienamente nonostante le difficoltà.

La diagnosi di SLA è stata rivelata da Eric Dane attraverso una dichiarazione pubblicata su People.com lo scorso aprile. In quell’occasione, l’attore aveva condiviso: “Mi è stata diagnosticata la SLA. Sono grato di avere la mia amata famiglia al mio fianco mentre affrontiamo questo nuovo capitolo della mia vita. Mi sento fortunato di poter continuare a lavorare e non vedo l’ora di tornare sul set di Euphoria. Però, adesso, vi chiedo di rispettare la privacy di me e della mia famiglia.”

Nonostante il divorzio dalla sua ex moglie Rebecca Gayheart, madre delle sue due figlie, i due hanno mantenuto un rapporto di vicinanza e sostegno reciproco. Dopo l’annuncio della malattia, hanno deciso di richiedere l’archiviazione della separazione definitiva, dimostrando una forte unità familiare in questo momento delicato.

La SLA, o sclerosi laterale amiotrofica, è una malattia neurodegenerativa che colpisce progressivamente i neuroni motori, causando debolezza muscolare e difficoltà motorie. La diagnosi rappresenta una sfida significativa sia per i pazienti che per le loro famiglie. Tuttavia, le parole e l’atteggiamento di Eric Dane mostrano una determinazione a non arrendersi e a continuare a vivere con dignità.

Il sostegno dei fan e dei colleghi è stato immediato e caloroso. Molti hanno espresso vicinanza all’attore attraverso i social media, lodando il suo coraggio e la sua volontà di affrontare apertamente la malattia. La comunità di Hollywood, così come i suoi fan in tutto il mondo, si sono uniti nel manifestare solidarietà.

Eric Dane, che ha conquistato il pubblico con il suo ruolo del Dr. Mark Sloan in Grey’s Anatomy, continua a dimostrare forza e resilienza anche fuori dal set. La sua partecipazione alla serie Euphoria dimostra il suo impegno nel proseguire la carriera nonostante le sfide personali. La sua storia rappresenta un esempio di come affrontare le avversità con coraggio e determinazione.

L’intervista completa con Diane Sawyer offrirà ulteriori dettagli sulla vita dell’attore dopo la diagnosi e sulle sue prospettive per il futuro. Nel frattempo, le sue parole già diffuse rappresentano un messaggio potente di speranza e forza per chiunque stia affrontando momenti difficili.