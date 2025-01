Esce in moto per andare dalla fidanzata e sparisce: ricerche in corso per il 37enne Gaetano Adduci

A partire da ieri, martedì 31 dicembre 2024, Gaetano Adduci, 37 anni, risulta scomparso a Trebisacce, comune della provincia di Cosenza. L’uomo, dopo essere uscito di casa, si era recato in moto da Falconara Albanese, dove risiede la fidanzata, ma non più giunto a destinazione.





Da quel momento non si hanno più notizie di lui, le persone a lui più care hanno pubblicato sui social un appello: “31/12/2024 ore 10.00 Gaetano Adduci esce di casa a Trebisacce per raggiungere la fidanzata che si trova a Falconara Albanese con la propria moto Kawasaki ninja R600, verde e nera, targa FH16869 con giubbotto nero da moto e pantaloni multicolori. Il Sig. Gaetano ha telefonato alle 13:30 alla mamma dicendo che era arrivato alla sua destinazione poi non si ha più notizie”, si legge nel messaggio postato su Instagram da un suo amico.

Anche il cugino dimostra tutto il suo affetto e sconforto per la scomparsa del giovane, a cui fa riferimento sul social: “Siamo molto preoccupati per mio cugino Gaetano Adduci, scomparso da ieri. Un inizio di 2025 davvero difficile, ma speriamo di ricevere presto notizie positive. Grazie a tutti per il supporto e la vicinanza in questo momento delicato”.

L’appello del Comune di Trebisacce

Il Comune di Trebisacce, come si legge su blast24, “ha sollecitato attraverso un post condiviso sui social da parte degli amici del ragazzo la massiccia condivisione e partecipazione all’appello lanciato per attivare le ricerche in favore del scomparso”. Per qualsiasi informazione si prega di contattare i seguenti numeri: 347/2689080 oppure 0981/58524, oppure dare comunicazione alle forze dell’ordine. La comunità del comune di Trebisacce e non solo, è tutta in apprensione e spera di abbracciare presto il ragazzo e la sua famiglia nel vedercelo tornare.