Esplode un lettino durante un trattamento: caos in un centro estetico, cliente in fuga nuda





Un pomeriggio che doveva essere ordinario si è trasformato in un dramma per Elaine Lanigan, 63 anni, quando un incendio ha devastato un centro estetico situato a Wood Green, nel nord di Londra. La donna si trovava all’interno del salone per una sessione di lampade abbronzanti, quando il fumo ha iniziato a invadere la cabina, costringendola a una fuga disperata.





Secondo quanto riportato da Elaine Lanigan, tutto è iniziato con un odore insolito: “Ero sul lettino e ho sentito uno strano odore, come di plastica o sostanze chimiche che bruciavano. Poi il fumo ha iniziato a entrare e stavo soffocando. Dovevo uscire subito, era questione di sopravvivenza”, ha raccontato la donna al Metro.co.uk.

La situazione è precipitata rapidamente, lasciando poco tempo per reagire. Lanigan ha aperto la porta della cabina e, senza neanche il tempo di rivestirsi, si è ritrovata avvolta da una densa nube di fumo. “Ero praticamente nuda, ma non avevo scelta. Sono corsa in strada, in mezzo al caos. Appena uscita si è sentito un boato, come un’esplosione, e una nube nera si è alzata dal salone”, ha spiegato.

L’incendio ha generato panico tra clienti e dipendenti, molti dei quali sono stati ripresi mentre fuggivano dall’edificio. Video dell’accaduto hanno iniziato a circolare rapidamente sui social media, mostrando le fiamme e il fumo che avvolgevano il centro estetico.

Nonostante la confusione e il pericolo, Elaine Lanigan non ha esitato a cercare di aiutare altre persone in difficoltà. La donna ha bussato alle porte degli appartamenti sopra il salone per avvertire i residenti del rischio imminente: “Temevo ci fosse ancora qualcuno dentro. Dovevo fare qualcosa anche per gli altri. È stato un incubo, potevo morire”.

Oltre a Lanigan, anche altri clienti del salone hanno vissuto momenti di puro terrore. Una madre di 42 anni, che si trovava nel centro estetico con i suoi due figli, ha raccontato: “Ho sentito urlare, poi un odore terribile, come di gomma bruciata. Subito dopo, il fumo nero. Non riuscivo a respirare, mi sembrava di avere un sacchetto di plastica sulla testa. Ho iniziato a strisciare a terra cercando la porta, ma non vedevo nulla. Credevo che non avrei più rivisto i miei bambini”. La donna è riuscita a salvarsi seguendo un raggio di luce verso l’uscita, dove ha incontrato Elaine Lanigan, che l’ha aiutata prima che un’altra esplosione scuotesse l’edificio.

Tra i presenti c’era anche un autista di autobus, cliente abituale del centro estetico, che ha rischiato grosso. Il proprietario del salone, Ragu Nad, ha spiegato che l’uomo ha notato qualcosa di strano mentre era sul suo lettino: “Ha sentito un crepitio provenire dal suo lettino e, insospettito, è sceso a controllare. Ha capito che c’era un guasto elettrico e si è vestito appena in tempo, prima che scoppiasse il caos”.

I soccorsi sono arrivati rapidamente sul posto. Vigili del fuoco e ambulanze hanno gestito l’emergenza e prestato assistenza alle persone coinvolte. Tre individui, tra cui Elaine Lanigan, sono stati curati sul posto per inalazione di fumo. “I soccorritori sono stati meravigliosi”, ha dichiarato la donna. “Avevo perso tutto, perfino i miei gioielli a cui ero legata, ma almeno sono viva. L’ambulanza mi ha riportata a casa perché non avevo più niente con me.”

Le autorità locali stanno investigando sull’incidente per determinare le cause dell’incendio. Secondo le prime ipotesi riportate dai vigili del fuoco della London Fire Brigade, potrebbe trattarsi di un guasto elettrico che ha coinvolto gli impianti del centro estetico.



