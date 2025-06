Ex primo ministro, studenti di medicina e coppia britannica: le vittime del disastro aereo di Ahmedabad

Un Boeing 787 decollato da Ahmedabad è precipitato pochi minuti dopo il decollo, mietendo 294 vittime tra passeggeri e persone a terra. Tra i deceduti, spiccano l’ex primo ministro del Gujarat, una coppia britannica impegnata nel benessere olistico e cinque studenti di medicina.





Un tragico incidente ha colpito l’Air India Flight AI 171, in partenza dall’aeroporto di Ahmedabad e diretto a Londra Gatwick. Il Boeing 787-8 Dreamliner, imbarcando 242 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio, è precipitato in una zona residenziale vicino allo scalo aeroportuale, colpendo anche un edificio del B.J. Medical College. Il bilancio è pesantissimo: 241 vittime a bordo e 53 decessi tra persone a terra, per un totale di circa 294 morti .

L’unico sopravvissuto, il britannico 40enne Vishwash Kumar Ramesh, seduto nel posto 11A, ha raccontato di essersi svegliato tra le macerie, con ferite multiple, mentre le fiamme circondavano l’aereo . È stato trasportato all’ospedale civile di Asarwa, dove si trova ora fuori pericolo, ancora attonito al pensiero di come abbia potuto salvarsi .

Tra le vittime a bordo:

Vijay Rupani , 68 anni, ex primo ministro del Gujarat (2016‑2021) ed esponente del BJP, era in viaggio verso il Regno Unito per un incontro familiare .

Una coppia britannica: Jamie Ray Greenlaw‑Meek (44 anni) e Fiongal Greenlaw‑Meek (39 anni), fondatori della pagina “The Wellness Foundry”, specializzata in yoga, reiki e benessere olistico. La coppia aveva pubblicato sui social un tenero video di commiato da Ahmedabad , definito il loro viaggio “magico”, poco prima di salire sull’aereo . In uno dei filmati, Jamie dichiara: “We are at the airport just boarding. Goodbye India on a 10‑hour flight back to London” .

Cinque studenti di medicina del B.J. Medical College, stavano pranzando nella mensa quando l’aereo ha centrato l’edificio. È stato riferito che almeno un medico residente e la moglie di uno specialista hanno perso la vita, e più di 60 studenti hanno subito ferite .

Il piano manifestava 169 passeggeri indiani, 53 britannici, sette portoghesi e un canadese . Tra le vittime a terra vi sono cittadini indiani che risiedevano nel Regno Unito, inclusi almeno dieci residenti di Leicester, come segnalato da parlamentari locali .

Il nose e parte del carrello hanno colpito la mensa degli studenti: “una parte dell’aereo ha centrato l’edificio residenziale”, ha raccontato un medico coinvolto nei soccorsi . L’impatto è stato devastante: l’aereo trasportava oltre 100.000 litri di carburante, generando un’enorme colonna di fumo e impedendo efficaci operazioni di salvataggio .

Le autorità e la risposta internazionale

Il premier Narendra Modi ha definito l’episodio “straziante oltre le parole” e ha mobilitato ministeri e squadre di soccorso . In serata, i voli sono ripresi all’aeroporto di Ahmedabad . In India, il gruppo Tata ha annunciato un sostegno di 1 crore di ₹ (circa 86.000 sterline) per ciascuna famiglia colpita e la ricostruzione dell’ostello del college .

Nel Regno Unito, il premier Keir Starmer, l’ex premier Rishi Sunak e i reali (il re Carlo III e la regina Camilla) hanno espresso il loro cordoglio. È stata attivata una sede di crisi a Gatwick per assistere i parenti .

Negli Stati Uniti, in un messaggio al premier indiano, l’ex presidente Donald Trump si è detto pronto a offrire aiuti. Anche la FAA e la NTSB hanno espresso disponibilità a collaborare .

Indagini e cause ipotizzate

L’Agenzia investigativa indiana (AAIB) e la britannica (Air Accidents Investigation Branch) sono intervenute per ricostruire la dinamica del disastro . Le registrazioni radar mostrano che il velivolo ha perso il segnale a circa 625 piedi di altezza (circa 190 metri), meno di un minuto dopo il decollo, dichiarando un’emergenza: “Mayday… no thrust, losing power…” . Boeing, il costruttore del velivolo, ha confermato la sua collaborazione e ha dichiarato che il team tecnico è pronto a supportare l’inchiesta .

Gli elementi indiziati includono un possibile guasto al motore o un problema alla configurazione dei sistemi, ma le autorità mantengono la cautela in attesa delle prove tecniche .

Contesto e reazioni sul posto

L’incidente si verifica a pochi minuti da Ahmedabad, in un’area densamente popolata e in prossimità di strutture sensibili come ospedali e alloggi studenteschi. Le testimonianze parlano di un’esplosione immensa: “È caduto da circa 825 piedi, con una palla di fuoco” e in mensa sono rimasti piatti con cibo intatto, testimoniando il momento esatto dell’impatto .

Medici, forze di emergenza, polizia e vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta tra rovine e fiamme. È stato attivato un protocollo di identificazione tramite test del DNA per le vittime irriconoscibili .

A livello politico, si sono mobilitati il ministro dell’Aviazione civile indiano, Ram Mohan Naidu, e il ministro dell’Interno Amit Shah, che presto visiteranno Ahmedabad. Alle famiglie si stanno promettendo corridoi umanitari e voli di sostegno da diverse città indiane .