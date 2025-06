Ezio Greggio fa il suo debutto nei video della fidanzata Nataly Ospina, mostrando la loro complicità in un divertente episodio culinario

Il noto conduttore Ezio Greggio ha fatto la sua prima apparizione sui social media della nuova fidanzata, la food blogger Nataly Ospina. La coppia, che sta insieme da febbraio, ha condiviso un video divertente in cui Greggio “ruba” gli spaghetti alla luciana, una ricetta tradizionale napoletana, mostrando così la loro affiatata intesa.





Nel video, Nataly Ospina introduce il suo compagno con un tono scherzoso, affermando che “Ezio doveva fare una comparsa…”, ma, a quanto pare, la situazione è sfuggita di mano, poiché “la pasta ha fatto una scomparsa”. Dopo aver preparato il piatto, Greggio si fa vedere mentre assaggia gli spaghetti e, in un momento di ilarità, decide di portarseli via, suscitando risate e commenti positivi tra gli spettatori. Questo episodio ha messo in luce un lato nuovo e spontaneo della coppia, lontano dalla frenesia del mondo dello spettacolo.

Il video ha rivelato una complicità autentica tra i due, che si sono conosciuti in un periodo in cui entrambi stavano cercando di ricostruire le loro vite personali. Prima di intraprendere questa relazione, Ezio Greggio aveva una lunga storia con Romina Pierdomenico, con la quale ha condiviso cinque anni. La loro separazione è avvenuta in modo amichevole, portando a una grande amicizia tra i due.

Nataly Ospina, originaria della Colombia, è una food blogger di successo con oltre un milione di follower. La sua popolarità è cresciuta grazie alla combinazione di cibo e sensualità, elementi che hanno reso il suo profilo particolarmente accattivante per il pubblico. Prima di questo video, la prima apparizione pubblica di Greggio e Ospina risale a dicembre, quando sono stati visti insieme sul tappeto rosso del Monte-Carlo Film Festival. La conferma ufficiale della loro relazione è arrivata a febbraio, suscitando l’interesse dei media e dei fan.

La sintonia tra Greggio e Ospina è evidente non solo nel video, ma anche nei loro scambi sui social, dove si mostrano affettuosi e divertenti. Questo nuovo capitolo della vita di Greggio sembra portargli una serenità che, secondo molti, gli era mancata negli ultimi anni. La combinazione di umorismo e passione per la cucina ha reso il loro legame ancora più speciale agli occhi del pubblico.

La presenza di Ezio Greggio nei contenuti di Nataly Ospina non è solo un passo verso la condivisione della loro vita privata, ma anche un modo per entrambi di esplorare nuove opportunità nel mondo dei social media. La food blogger ha già dimostrato di avere un talento per creare contenuti coinvolgenti, e l’aggiunta di un personaggio noto come Greggio potrebbe ampliare ulteriormente il suo pubblico.