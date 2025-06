Fabio pesca lo “zero” a Affari tuoi ma chiede 150 000 €, il Dottore sbotta: “Me cojo…”

Nel corso della puntata del 12 giugno di Affari tuoi, il concorrente della Valle d’Aosta imbocca una strategia coraggiosa ma fatale: pesca lo 0 euro, rifiuta una montagna di offerte (arrivando a chiedere 150 000 €), e finisce a mani vuote, scatenando la reazione ironica del “Dottore” .





Il concorrente scelto per rappresentare la Valle d’Aosta era Fabio, professione perito agrario libero professionista originario di Saint‑Christophe, accompagnato da sua moglie Valentina, impiegata. Coppia sposata da dieci anni, lei lo affianca in studio con sostegno e complicità .

La partita ha subito un tono altalenante: dopo l’apertura dei primi sei pacchi con premi importanti (200 €, 10 000 €, 100 000 €, 20 €, polenta concia, e 30 000 €), il “Dottore” propone un’offerta da 34 000 €, respinta da Fabio («Siamo all’inizio… siamo qui per giocare e divertirci») .

Prosegue l’apertura: escono i premi da 500 €, 50 000 € e 15 000 €, poi il cambio: il Dottore spinge per lo scambio, Fabio accetta lasciando il pacco numero 3 (contenente 1 €) per il numero 14. Nonostante riconosca l’offerta generosa da 40 000 €, torna a dire di no .

Si arriva a un momento clou: apre il 200 000 €, rifiuta ancora un cambio; poi non vorrebbe nemmeno il pacco da 50 €, ma lo salva la situazione: il conduttore gli chiede cosa vuole, e Fabio risponde deciso: «150 000 euro». La reazione immediata del Dottore è «Me cojo**… me complimento», accompagnata da un’ulteriore offerta da 34 000 €, prontamente rifiutata .

Tra pathos e rifiuti, spuntano premi da 5 € e 20 000 €, altre offerte: 40 000 €, tornata sul cambio, sì o no, fino all’aperura del 300 000 €. Trattativa ancora in corso, ma Fabio mantiene il pacco 14. A seguire, 75 000 €, poi — drammaticamente — lo 0 nel pacco di Fabio. Fine della partita, nessun euro in tasca .

Non basta: parte la sfida finale “Regione Fortunata”. Fabio punta ancora sulla Valle d’Aosta per 100 000 €, sbaglia; poi si butta sull’Umbria per 50 000 €, ma era Friuli‑Venezia Giulia. Dopo queste due chances, lascia lo show a mani vuote .

Sin dal principio, la dinamica era evidente. Fabio parte forte, rifiuta le prime offerte, gioca la sua partita. Ma strada facendo, le occasioni sprecate aumentano e il pacco si rivela nullo. Lo stacco tra ambizione e realtà (da 150 000 € a zero) mette in luce una strategia rischiosa, carica di tensione ma sfortunatissima.

Il gioco psicologico vale oro: mentre i premi elevati restano in gioco, Fabio resiste anche a offerte generose. Ma quando escono i premi grossi, il suo pacco si rivela completamente vuoto. L’efficacia si trasforma in beffa. E la dichiarazione «150 000 euro» scatena il commento pungente del Dottore, condensato nell’espressione ormai passata agli annali del programma per comicità e incredulità .