Federico Chimirri al Grande Fratello: nuovi scontri con Lorenzo e un elogio per Javier

Federico Chimirri è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello. Lo chef e dj argentino ha fatto il suo ingresso nella casa durante la puntata del 27 gennaio, sorprendendo i compagni con la sua personalità e la sua storia. Nato in Argentina nel 1990, Federico ha 34 anni e si è fatto conoscere al pubblico italiano prima con la partecipazione a Uomini e Donne nel 2018 e successivamente a MasterChef. Ma la sua vita privata è stata al centro del gossip, in particolare per le relazioni con Silvia Provvedi e Giulia Cavaglià, volto di Uomini e Donne e influencer.





Una volta entrato nella casa, Federico e i suoi compagni, tra cui Mattia e Maria Teresa Ruta, sono stati inviati nel Tugurio, dove hanno avuto modo di discutere delle dinamiche interne della casa. Durante la serata, Federico ha rivelato le sue prime impressioni sui concorrenti, suscitando un acceso dibattito.

Federico non ha esitato a esprimere la sua opinione su alcuni concorrenti, in particolare su Lorenzo Spolverato. A suo avviso, Lorenzo sarebbe un “stratega” disposto a tutto per arrivare in finale. “Se c’è qualcuno che a primo impatto mi ha trasmesso poca trasparenza tra i concorrenti in gioco? Per me a primo impatto, dai suoi sguardi, dalle sue parole e dai suoi atteggiamenti, direi Jessica,” ha detto Federico. “Lorenzo per me è molto stratega e ha una parte del gioco che, se dovesse fare qualcosa per vendere Shaila pur di arrivare in finale, lo farebbe subito. Ed è lì che ti accorgi che è disposto a tutto per il gioco.”

Le sue parole hanno suscitato una forte reazione sui social, con molti utenti concordi con la sua valutazione. Federico ha poi speso parole di elogio per Javier, un altro concorrente che si è distinto per il suo comportamento nei confronti di Helena.

Federico ha apprezzato l’onestà di Javier, che ha deciso di allontanarsi dalla modella Helena nonostante potesse cavalcare la situazione per interessi romantici. “L’argentino avrebbe potuto cavalcare l’onda e avere un flirt con la modella, ma ha preferito allontanarsi per non farla soffrire,” ha spiegato Federico. “Mi è dispiaciuto che a te Javier non sia piaciuta Helena da quel punto di vista.” Federico ha poi aggiunto: “Se non c’è chimica, non puoi farci nulla, ed è meglio dire la verità che illudere qualcuno.”

Federico ha riconosciuto l’onestà di Javier, che non ha mai giocato su una finta storia con Helena. “Da fuori mi è dispiaciuto, vedevo come lei ti guardava e pensavo ‘che peccato che lui non provi la stessa cosa.’ Ma sei stato sincero, e questo è ciò che conta.”

Federico Chimirri si sta rivelando uno dei concorrenti più sinceri e riflessivi di questa edizione del Grande Fratello. Le sue opinioni forti su Lorenzo e Jessica, insieme all’ammirazione per l’onestà di Javier, stanno attirando l’attenzione del pubblico, che segue con interesse le sue dinamiche all’interno della casa. Con la sua personalità decisa e le sue riflessioni oneste, Federico sembra destinato a essere un protagonista indiscusso del programma.