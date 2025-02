Federico Chimirri litiga con Alfonso D’Apice al Grande Fratello: “Sei un maleducato e un pagliaccio, alla tua età avevo già un figlio”

La puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 17 febbraio 2025 ha regalato momenti di alta tensione. Al centro della scena, il confronto acceso tra Alfonso D’Apice e Federico Chimirri, due concorrenti che non si sono risparmiati accuse reciproche. Lo scontro è nato da un episodio che ha coinvolto Stefania Orlando, con Chimirri che ha accusato D’Apice di aver mancato di rispetto alla conduttrice. Da lì, il confronto si è trasformato in un vero e proprio botta e risposta dai toni infuocati.





Tutto è iniziato con un video mostrato durante la puntata, in cui Federico Chimirri criticava duramente Alfonso D’Apice per il suo atteggiamento nei confronti di Stefania Orlando. “Se mio figlio avesse fatto così, so come lo avrei educato. Ma chi sei? Maleducato, non può fare quello che vuole”, ha dichiarato Federico senza mezzi termini.

Di fronte a queste parole, Alfonso ha deciso di affrontare il suo coinquilino faccia a faccia nel salotto della casa di Cinecittà. Lo chef napoletano ha esordito con toni duri: “Sei un grandissimo maleducato, un buffone, non hai rispetto. A 25 anni ero già padre, non è una scusa. Dovresti imparare a trattare le persone più grandi di te”.

Federico, visibilmente infastidito, ha replicato con fermezza: “Tu ora ti senti più uomo dopo questa sceneggiata? Hai detto che non sono stato educato bene, che non sono un uomo. Parli bene l’italiano ma non sai esprimerti ancora bene”.

Personalità a confronto: rispetto ed educazione al centro del dibattito

Lo scontro non si è fermato qui. Federico Chimirri ha rincarato la dose, accusando Alfonso di avere un atteggiamento “strafottente” e di essersi allontanato dalla sua vera personalità: “I tuoi genitori forse ti hanno educato bene, sei tu che non hai appreso. Tu hai detto che sono un ruffiano. Hai un atteggiamento strafottente, non le sai tutte tu. Hai cambiato atteggiamento, non sei più tu. Lorenzo è fatto così, tu sei diverso. Ti stai comportando come una persona che non sei”.

Alfonso, toccato dalle parole del suo coinquilino, ha risposto con toni altrettanto decisi: “Io non ho questi pensieri, ti trovo un po’ aggressivo. Ti vedo con una faccia cattiva, occhi cattivi”. E sul paragone con Lorenzo ha aggiunto: “Io sono Alfonso, questa cosa mi offende. Mette sotto i piedi la mia intelligenza. Mi ha conosciuto in un momento in cui stavo bene, poi ho dovuto discutere e hai visto un altro lato di me. Sono sempre stato educato e rispettoso. Quando hanno provato a schiacciarmi, ho risposto con la stessa forza”.

Un confronto che divide il pubblico

Il confronto tra i due concorrenti ha inevitabilmente acceso il dibattito anche fuori dalla casa del Grande Fratello. Sui social, i fan si sono divisi tra chi sostiene Alfonso D’Apice e chi invece appoggia Federico Chimirri. Il tema del rispetto e dell’educazione resta al centro delle polemiche, confermando quanto questo reality sia capace di generare discussioni accese e coinvolgenti.

La puntata ha messo in luce le diverse sfaccettature delle personalità dei concorrenti, mostrando come le dinamiche all’interno della casa possano cambiare da un momento all’altro. Resta da vedere se i due protagonisti riusciranno a chiarirsi o se questo scontro segnerà una frattura definitiva nei loro rapporti.

la distruzione pubblica di alfonso d’apice, l’error 404 nei suoi occhi, STANDING OVATION PER FEDERICO CHIMIRRI#grandefratello pic.twitter.com/y8B5uBnmue — trashbiccis 💐 (@trashbiccis) February 17, 2025