Fedez annuncia la scomparsa di nonna Luciana, Chiara Ferragni esprime vicinanza con un like al post. Un gesto simbolico nel nome della famiglia

Sono momenti di dolore per Fedez e i suoi cari, dopo la perdita della nonna Luciana Violini, figura molto amata e presente nella vita del rapper e della sua famiglia. La notizia è stata condivisa dallo stesso artista sui social, accompagnata da un breve messaggio d’addio. Nonostante la separazione e i rapporti apparentemente distanti, Chiara Ferragni ha voluto dimostrare il suo supporto con un gesto semplice ma significativo: un like al post dell’ex marito.





La scomparsa di nonna Luciana, avvenuta all’età di 94 anni, ha colpito profondamente i familiari più stretti, tra cui i genitori di Fedez, Tatiana e Franco, che stanno affrontando il lutto lontani dai riflettori dei social media. Figura centrale nella vita del nipote e dei pronipoti, Leone e Vittoria Lucia Ferragni, nonna Luciana era conosciuta anche dal pubblico per le sue apparizioni nella docu-serie “The Ferragnez”.

Nonostante il distacco tra Fedez e Chiara Ferragni, il gesto di quest’ultima ha catturato l’attenzione. Pur avendo smesso di seguirsi sui social dopo la separazione, l’imprenditrice digitale ha deciso di mettere un like al post in cui l’ex marito annunciava la perdita della nonna. Questo piccolo ma significativo segnale è stato interpretato come una dimostrazione di rispetto e vicinanza in un momento tanto delicato.

Anche altri membri della famiglia Ferragni hanno espresso il loro cordoglio. Tra questi, Riccardo Nicoletti, marito di Francesca Ferragni, ha lasciato un commento sotto il post di Fedez, accompagnato da un cuore rosso.

Il legame tra Chiara Ferragni e nonna Luciana risale agli anni del matrimonio con il rapper. Durante quel periodo, l’imprenditrice ha avuto modo di conoscere e frequentare la nonna, che ha sempre partecipato attivamente alla vita familiare. Fu proprio Chiara ad accompagnare nonna Luciana in ospedale nel 2019, quando quest’ultima fu ricoverata. Inoltre, la nonna era presente durante eventi significativi come il Festival di Sanremo 2021, dove Fedez fu protagonista.

Nonostante le tensioni che potrebbero esserci state tra gli ex coniugi, questo gesto simbolico da parte di Chiara Ferragni sembra voler sottolineare l’importanza dei legami familiari, al di là delle divergenze personali. Non è stato aggiunto alcun commento al like, ma il messaggio implicito è stato ben recepito.

La figura di nonna Luciana Violini rimarrà nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuta. La sua presenza sui social e le sue interazioni con i fan, grazie anche a un profilo creato da Fedez, hanno reso il suo ricordo ancora più vivo e speciale. Tra le immagini condivise su quel profilo, una delle prime la ritraeva proprio accanto a Chiara Ferragni, accompagnata dalla didascalia ironica: “Insieme alla mia collega, settimana prossima alla fashion weekend del Giambellino con Kyle Jenner”.