Fiamme al casello Brescia Sud dell’A21: la struttura viene distrutta, traffico e accessi bloccati





Nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 ottobre, un incendio di vaste proporzioni ha colpito il casello autostradale di Brescia Sud, situato lungo l’A21 Torino-Brescia. Le fiamme sono divampate intorno alle 14, originandosi da un camion carico di pneumatici che si trovava nelle vicinanze della struttura. La causa dell’incendio è attualmente oggetto di indagine, ma si presume che il veicolo abbia preso fuoco mentre stava uscendo dall’autostrada, dopo aver pagato il pedaggio.





Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del camion non è riuscito a allontanare il mezzo dal casello prima che le fiamme si propagassero rapidamente. L’incendio ha distrutto gran parte della struttura, rendendo necessarie operazioni di spegnimento e bonifica da parte dei vigili del fuoco.

Numerose squadre di emergenza sono state mobilitate per affrontare l’incendio, con unità provenienti da Brescia, Mantova, Cremona e Palazzolo. Al momento, non si registrano feriti o intossicati tra il personale e i conducenti in transito. Le forze dell’ordine hanno chiuso l’entrata all’autostrada in entrambe le direzioni per garantire la sicurezza e facilitare le operazioni di soccorso.

Le operazioni di spegnimento sono state complesse, in quanto il rogo ha coinvolto materiali altamente infiammabili come i pneumatici. I vigili del fuoco hanno lavorato instancabilmente per controllare le fiamme e prevenire ulteriori danni, mentre i sanitari hanno monitorato la situazione senza dover intervenire per prestare soccorso. L’interruzione della viabilità ha causato disagi al traffico, con lunghe code e ritardi per gli automobilisti che si trovavano nelle vicinanze.

Le autorità stanno ora indagando sulle circostanze che hanno portato all’incendio e sulla gestione della situazione da parte del personale del casello. È fondamentale comprendere se siano state rispettate tutte le procedure di sicurezza per evitare incidenti simili in futuro.

Il casello di Brescia Sud rappresenta un importante punto di accesso all’autostrada A21, e la sua chiusura avrà ripercussioni significative sulla viabilità locale e regionale. Gli automobilisti sono stati invitati a utilizzare percorsi alternativi e a prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle forze dell’ordine.

La situazione è ancora in fase di monitoraggio, e le operazioni di bonifica potrebbero richiedere del tempo prima che il casello possa essere riaperto al traffico. Gli aggiornamenti saranno forniti dalle autorità competenti man mano che si progredisce nelle indagini e nelle operazioni di recupero.

La comunità locale è in attesa di ulteriori informazioni sullo stato dei lavori e sulle misure che verranno adottate per garantire la sicurezza degli utenti della strada. Questo incidente sottolinea l’importanza di avere procedure di emergenza ben definite e pronte ad affrontare situazioni critiche come questa, che possono mettere a rischio la sicurezza pubblica.



