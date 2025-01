Una donna è stata lasciata dal marito dopo aver trascorso 20 anni tentando di avere un bambino. Finalmente, a 60 anni, è rimasta incinta. Tuttavia, il marito ha cambiato idea quando ha sentito il pianto del bambino nella sala parto. Ha detto di essere troppo vecchio per gestire il pianto e ha deciso di lasciarla.





Serif Nokic, 68 anni, ha preso questa decisione il giorno in cui è nata la loro bambina a Novi Pazar, situata nel distretto di Raska, nella Serbia occidentale. Ha informato la sua compagna, Atifa Ljajic, che il pianto della loro neonata Alina avrebbe disturbato il suo sonno durante la notte.

Quando gli è stato chiesto il motivo per cui aveva lasciato la madre del bambino, Atifa, Serif ha commentato: “Lei ha ottenuto quello che voleva, e ora è felice.”

Serif sostiene che vivere con un bambino alla sua età avrebbe un impatto negativo sulla sua salute. D’altra parte, anche Atifa affronta problemi di salute, come l’ipertensione, ma afferma di essere pronta a crescere sua figlia da sola.

“Sopra ogni cosa, sono un uomo malato, ho 68 anni, sono diabetico e ho il cuore debole. Non è facile non dormire tutta la notte e sentire il pianto di un bambino,” ha detto Serif.

La gravidanza di Atifa è stata classificata ad alto rischio e lei ha trascorso tre mesi in ospedale prima del parto. Serif ha ammesso di essersi inizialmente opposto all’idea della gravidanza, ma alla fine ha accettato. Tuttavia, dopo aver visto Atifa tenere Alina per la prima volta, Serif ha deciso di non rimanere con la sua nuova famiglia.

Di conseguenza, Alina non porterà il suo cognome, poiché Serif ha rifiutato di registrarla come sua figlia. Si ritiene che la coppia abbia utilizzato un donatore di sperma anonimo.

Atifa, che lavorava in una fabbrica di tessuti, dice che crescerà la sua bambina da sola, anche se non ha molti soldi. Anche se è imparentata con Rasim Ljajic, Ministro del Commercio e Vice Primo Ministro della Serbia, non ha una famiglia che possa aiutarla.

“Qualunque cosa accada, che Serif resti o se ne vada, lotterò per crescere Alina nel miglior modo possibile e per metterla sulla strada giusta. Vivrò solo per lei,” ha detto. “So che non sarà facile, ma credo ancora che ci siano persone buone che vorranno aiutarmi.”

Quando Atifa si avvicinava al suo 60° compleanno, stava per rinunciare alla speranza di avere un bambino. Poi, i medici le hanno detto che era incinta dopo aver tentato un trattamento per la fertilità. Il suo sogno si è realizzato quando ha dato alla luce una bambina sana.

“Sapevo che sarebbe stato un grande rischio alla mia età, ma il mio unico desiderio nella vita era avere un bambino, e mi è successo. Non avevo paura per la mia vita, Dio mi ha dato coraggio. Non mi sono mai sentita meglio,” ha concluso.