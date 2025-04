Fine di un amore per Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, ma ora si punta su Ilary Blasi con un invito a cena

Antonino Spinalbese, noto parrucchiere e personaggio televisivo, è tra i concorrenti ufficiali di The Couple, il nuovo reality show che ha debuttato il 7 aprile. Durante la prima puntata, il trentenne ha scoperto chi sarà il suo compagno di avventura: si tratta di Andrea Tabanelli, dj di professione e con un passato da calciatore in serie A. Nel corso della trasmissione, Spinalbese ha avuto modo di parlare della sua vita privata, soffermandosi sulla relazione ormai conclusa con Belen Rodriguez, madre di sua figlia Luna Marì, e ha scherzato con la conduttrice Ilary Blasi, regalando momenti di leggerezza.





Nella clip di presentazione, Spinalbese ha raccontato alcuni aspetti della sua vita e del suo lavoro, definendo con ironia il suo interesse per il mondo femminile: “La mia materia preferita sono le donne, sia nella vita privata che lavorativa”. Ha poi accennato alla fine della storia d’amore con Belen Rodriguez, sottolineando l’importanza di mantenere un rapporto sereno per il bene della loro figlia: “Uno dei miei più grandi amori è finito. Si può pensare a un futuro insieme avendo un dono, nostra figlia, che ci educa”.

Prima di conoscere il nome del suo compagno di avventura, Spinalbese ha scherzato con Ilary Blasi, lasciandosi andare a battute che hanno strappato sorrisi al pubblico. Quando la conduttrice gli ha chiesto se avesse preferito lei come compagna, il parrucchiere ha risposto: “Ah non sei tu? Che peccato”. Blasi ha replicato con ironia: “Mi avresti scelta?”, e lui ha confermato: “Certo”. La conduttrice ha poi aggiunto: “Preferiresti un uomo? Con le donne in questo periodo butta male eh”. Parlando della figlia Luna Marì, Spinalbese non ha nascosto l’emozione: “Sta benissimo Luna Marì, ho appena finito una chiamata con lei, mi sta facendo emozionare questa cosa”.

Il compagno di avventura di Spinalbese, Andrea Tabanelli, è un volto meno noto al grande pubblico ma con una storia interessante. Originario della Romagna, oggi lavora come dj e gestisce uno stabilimento balneare di famiglia. In passato ha giocato in serie A come calciatore e ha due figli, Asia e Leonardo, avuti con la sua ex compagna con cui è stato insieme per dodici anni. Prima di iniziare il percorso nel reality, Tabanelli aveva espresso il desiderio di avere un compagno di avventura con cui poter discutere di politica e attualità, una preferenza condivisa anche da Spinalbese, ma che non sembra essere stata soddisfatta.

Durante la puntata, Ilary Blasi ha posto ai concorrenti la tradizionale domanda sul possibile utilizzo del montepremi in caso di vittoria. Andrea Tabanelli ha spiegato che una parte sarebbe destinata ai suoi figli e un’altra alla sua attività musicale. Antonino Spinalbese, invece, ha colto l’occasione per fare un’altra battuta alla conduttrice: “Volevo portarti fuori a cena, credo che con un milione ce la faccio”. Blasi ha risposto con ironia: “Non sono così cara”.

Il debutto di The Couple ha offerto al pubblico un mix di emozioni, tra momenti personali e scherzi divertenti. La partecipazione di Antonino Spinalbese promette di regalare ulteriori spunti interessanti nelle prossime puntate, grazie al suo carattere carismatico e alla sua capacità di mettersi in gioco. Anche il rapporto con il compagno di avventura Andrea Tabanelli, con una storia di vita completamente diversa, sarà un elemento centrale del programma.